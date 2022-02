Lost Ark annuncia una nuova manutenzione: data, scadenze e obiettivi

bara mancante farà Nuovo periodo di manutenzione Per diverse ore questa mattina, mercoledì 16 febbraio 2022. Smilegate ha segnalato questa nuova pausa ai server di gioco sui propri social network; In questo modo, fino al termine del processo di modifica, non sarebbe stato possibile raggiungere il regno di Arkesia. Stiamo rivedendo tutti i dettagli, le scadenze e ciò che è richiesto per questa nuova manutenzione.

A che ora finisce il periodo di manutenzione dell’arca perduta?

Dopo aver applicato l’hotfix martedì 15 febbraio, il team di Lost Ark lo ha confermato su Twitter Identificati flussi di instabilità e problemi di comunicazione nella regione EuropaI server di Lost Ark stanno riscontrando più problemi, saturazione e non essendo in grado di rifornire l’enorme numero di utenti che provano a giocare. A tal proposito, vi ricordiamo che Smilegate sta lavorando alla creazione di una nuova regione che permetterà di ospitare più giocatori in Europa.

Lost Ark metterà in manutenzione i suoi server A partire dalle 06:00 (CET) di mercoledì 16 febbraio .

. Il periodo di manutenzione dei server di gioco è circa 2 ore.





Cosa succede ai server di Lost Ark Europe? code infinite

Martedì sera, in occasione del Lungo periodo di manutenzione Preso per correggere bug, applicare modifiche in base al feedback dei giocatori e tentare di risolvere problemi con Galatur, Lost Ark ha rilasciato una lunga dichiarazione come mezzo Aggiornamento sui problemi attuali del titolo.

per quanto riguarda code nella zona America Centrale A Lost Ark, il team di sviluppo si scusa e conferma che stanno continuando a lavorare per aprire una nuova regione europea chiamata Stati Uniti occidentali. Tuttavia, non esiste ancora una storia definita per quest’area.





“La grande popolarità dell’Arca Perduta ha portato a code in tutte le aree che vanno da poche centinaia a centinaia di migliaia”, hanno commentato nella dichiarazione. “Il nostro team di server lavora instancabilmente con Smilegate RPG per spingere i server esistenti al limite, mantenendo la stabilità e aggiungendo più server in ciascuna regione”.

Tuttavia, “Non possiamo aggiungere più capacità alle aree a causa delle limitazioni causate dall’architettura di Lost ArkPresto sapremo quando aprirà la nuova regione europea, l’Unione dell’Europa occidentale.

fonte | bara mancante; forum ufficiale