L’ottava serie coreana di Netflix nel 2023

che cosaPerché la serie coreana di Netflix crea così dipendenza?? Da diversi mesi stiamo cercando di rispondere a questa domanda, soprattutto, come potete immaginare, visto il suo enorme successo Gioco di calamari. La serie più vista nella storia della piattaformadavanti a tutti i film americani (e spagnoli, contenenti Rubare soldi Siamo anche scivolati nella top 10). Molto forte. Molto inspiegabile? Non molto in realtà.

Senza avere nemmeno lontanamente cento anni, possiamo renderci conto che la cultura dell’intrattenimento coreana permea il mondo intero. Il K-pop è un fenomeno globale Ormai da diversi anni il cinema coreano ha raggiunto la vetta degli Oscar con parassiti E la serie K ha avuto ancora una volta un impatto ancora maggiore con il temuto calamaro al timone. La ‘k’ che puoi mettere quasi davanti a qualsiasi cosa si riferisce sempre alla Corea del Sud, perché a meno che tu non sia Eduardo Casanova (che è una piccola ala per Compassione, Vai a vederlo) I vicini del nord stanziano più budget per attirarci con i loro missili rispetto a queste balistiche culturali.

E qual è il fattore X del fattore K? La formula non può essere spiegata in due frasi, ma la sua radice può essere: i k prodotti culturali che provengono da questo paese condividono la sua millimetrica costruzione di marketing, la sua luminosità occidentale (o viceversa), la sua fattura estetica associata alla tradizione, ai manga e al taglio- tecnologia all’avanguardia e una visione del mondo più piena di spettacolo che di vitalità filosofica. Tutti questi componenti si ritrovano nelle serie e nei film coreani che Netflix ha già preparato per la premiere nel corso del 2023. Parliamo di più di trenta produzioni, un numero che può essere paragonato solo agli Stati Uniti (la Spagna è di nuovo in un posto di rilievo in questa classifica). Tra tutte, abbiamo scelto la serie che crediamo possa raggiungere un successo se non paragonabile, almeno simile a quello che potrebbe accadere quando è arrivata. Stagione 2 di Gioco di calamariE Nell’anno 2024 con quasi totale certezza. Come vedrai, la maggior parte di loro è ispirata ai webcomics.