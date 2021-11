Lotteria di Natale 2021: queste sono le probabilità del jackpot | Regalo di Natale straordinario | giochi di fortuna | lotteria | TDEX | REVTLI | le risposte

Mercoledì prossimo, 22 dicembre, Lotteria di Natale 2021, il disegno più tradizionale Spagna. I cittadini hanno già ottenuto i loro biglietti con l’illusione di essere i fortunati a vincere la lotteria. Il montepremi è di circa 2.408 milioni di euro su 172 milioni di biglietti emessi. Tuttavia, conosci le tue probabilità di vincere il jackpot.

Probabilità di vincere la lotteria di Natale 2021

Le tue probabilità di vincita lotteria di Natale Sono il 5%, per un totale di 100.000 numeri, verranno assegnati 14.008. Cioè, 85.992 persone non guadagneranno nulla. In termini di importi, il jackpot è di € 400.000 per il decimo, e il vincitore riceverà € 20.000 per ogni € 1 giocato. Nonostante ciò, c’è solo una probabilità dello 0,001% che interpreterà il ruolo dell’uomo grasso.

Il secondo premio assegna 1.250.000 euro per ogni serie, o 125.000 euro per la decima. Mentre la percentuale è aumentata con il quarto premio dello 0,002% e per il quinto premio dello 0,008%. Tuttavia, hai la possibilità di aumentare le probabilità di vincere alla lotteria di Natale perché l’acquisto di 20.650 biglietti aumenta le tue possibilità del 50%.

Ma non perderti d’animo se pensi che sia troppo difficile vincere il jackpot della lotteria di Natale, perché puoi lasciare che la fortuna cada sui bambini di San Ildefonso che cantano uno dei tuoi numeri. Inoltre, mercoledì prossimo, 22 novembre, si saprà se uno dei decimi verrà assegnato grazie alla pedina che porta ABC.

Come si gioca alla lotteria di Natale?

La lotteria di Natale 2021 si terrà il 22 dicembre con un montepremi di 2.408 milioni di euro. El Gordo de Navidad mette in palio 400.000 euro, il secondo premio è di 125.000 e l’ultimo premio è di 50.000. Il sorteggio si svolge come la lotteria nazionale per Spagna Dapprima si inseriscono le palline nei tamburi e poi si estraggono i numeri vincenti.

Ci saranno due tamburi che si troveranno nella stanza dove si svolge l’estrazione di Natale. Il primo è estrarre i numeri a caso e il secondo è estrarre i premi da distribuire. Uno dei figli di San Ildefonso estrae un numero mentre un altro prende un premio da ogni tamburo. Entrambi devono dire cantando cosa contiene ogni pallina per trasmettere la lotteria in diretta.

Lo stesso processo viene ripetuto fino a quando tutti i premi della lotteria di Natale sono stati completamente distribuiti. Il momento esatto in cui verrà rilasciato il Christmas Gordo o gli altri premi principali non è noto perché, come in altre lotterie, non esiste un ordine fisso. Lo Straordinario Regalo di Natale sarà trasmesso in diretta il 22 dicembre su Antena 3 novità.

Dove compro il decimo?

Ci sono 11.000 punti nella rete commerciale Loterías per ottenere i biglietti, illustrati dall’opera “La Vergine di Granada” del pittore italiano Fra Angélico conservata nel Museo del Prado. Inoltre, è possibile accedere al motore di ricerca dal sito web di Loterías y Apuesta del Estado, basta inserire il numero desiderato e apparirà il sito disponibile.

Come acquistare la lotteria di Natale online?

Se non puoi acquistare la lotteria di Natale dall’attuale amministrazione della lotteria statale, hai la possibilità di acquistare i biglietti per partecipare alla lotteria online. Questo tipo di acquisto offre vantaggi agli acquirenti perché oltre a non uscire di casa, puoi anche scegliere il numero che preferisci, indipendentemente dal fatto che si trovi in ​​un dipartimento dall’altra parte dello stato.