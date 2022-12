Lotteria di Natale 2022: ultime notizie sulla lotteria, in diretta e in diretta

Quanto tempo ci vuole per pagare la lotteria di Natale e qual è l’obbligo di aprire un conto?

Il disegno È arrivato un Natale straordinario. Migliaia di sogni e fantasie che potrebbero realizzarsi nel caso di pochi fortunatissimi, mentre gli altri dovranno continuare a tentare la fortuna l’anno prossimo. Nonostante ci siano molte chiavi quando si tratta di condividere, come agire in caso di condivisione della decima e persino come funziona, È molto chiaro a quasi tutti, che ci sono alcuni dubbi che di solito sfuggono.

Uno dei dubbi che ci assale sempre è che se ricevo una grossa somma di denaro dovrei andare in banca, al reparto dove ho preso il decimo posto oppure fare un passo che mi sfugge. Tutte le azioni È abbastanza semplice se si tratta di raccogliere un decimo della lotteria di Natale, anche se ci sono alcune linee guida da seguire.

Se sei uno dei pochi fortunati che hanno ricevuto una grande quantità di denaro, agisci in modo diverso rispetto a se ti fosse stata data una piccola somma. Secondo la normativa vigente, esistono due categorie: premi minori e premi maggiori. Il primo include premi inferiori o uguali a 2000 euro, importo riscuotibile presso qualsiasi punto vendita ufficiale della lotteria, e contanti.

Al contrario se spetta a questo premio sopra i 2.000 euro, l’amministrazione non ha più l’autorità o l’obbligo di erogare tale importo, Sarà invece necessario recarsi presso la banca corrispondente e richiedere il premio in questione, che verrà assegnato tramite assegno o bonifico. In entrambi i casi, il premio verrà detratto direttamente dal giorno successivo all’estrazione.