Lotteria Visa 2026 per gli Stati Uniti: Paesi latini esclusi

Programma Visti di diversità (DV, per la sua abbreviazione in inglese), noto come “Lotteria dei visti”È un’opportunità per migliaia di persone in tutto il mondo di ottenere… Residenza permanente negli Stati Uniti. Tuttavia, per l’edizione FY2026, ce ne sono diversi Sono stati esclusi i paesi dell’America LatinaCiò ha causato preoccupazione e delusione tra i suoi cittadini.

La lotteria dei visti avvantaggia le persone nate in paesi con bassi tassi di immigrazione negli Stati Uniti Unsplash

Ogni anno, il Dipartimento di Stato (DOS) offre fino a 55.000 visti ai cittadini di paesi con bassi tassi di immigrazione negli Stati Uniti. L’idea è la promozione Diversità nella migrazionein modo che persone provenienti da diverse parti del mondo possano ottenere Possibilità di vivere e lavorare negli Stati Uniti Legalmente.

Il processo è completamente gratuito Attraverso il sito ufficiale, la selezione avviene in modo casuale tramite una lotteria informatica. Gli stranieri interessati possono registrarsi su Portale del programma Fino al 5 novembre 2024.

Il visto per gli Stati Uniti può essere ottenuto in diversi modi, uno dei quali è la lotteria David Franklin su Unsplash

nonostante Lotteria dei visti Rappresenta un percorso di speranza per molti e non tutti i paesi possono parteciparvi. Per l’edizione 2026, Ministero degli Affari Esteri Ha sottolineato che lo sono Nove paesi dell’America Latina sono stati esclusi a causa degli alti tassi di immigrazione negli Stati Uniti Negli ultimi cinque anni.

Tra Paesi esclusi Trovato:

La registrazione per la lotteria dei visti statunitensi è già iniziata Unsplash

È stata una delle sorprese di quest’anno Escludere Cuba. Nonostante la sua partecipazione alle edizioni precedenti Un aumento significativo del numero di immigrati da quel paese negli Stati Uniti Causato che il paese non è più idoneo alla lotteria. Questo cambiamento ha suscitato reazioni nella comunità indigena dell’isola, che vede questa decisione come un nuovo ostacolo ai suoi tentativi di immigrare legalmente.

Il popolo eletto a Lotteria per i visti sulla diversità può ottenere Residenza permanente o carta verde Quando il processo è finito. Questo programma offre un numero limitato di visti ogni anno a coloro che soddisfano determinati requisiti, tra cui:

Il processo di registrazione inizia con la compilazione del Invia il modulo DS-5501. IL I risultati del sorteggio saranno pubblicati a maggio 2025. I partecipanti devono verificare il proprio stato sul sito ufficiale, poiché non verranno inviate notifiche via email o posta ordinaria. È selezionato in Lotteria dei visti È solo il primo passo. I selezionati devono compilare una domanda ufficiale, sottoporsi a un controllo dei precedenti personali e superare un colloquio consolare.

I servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) ne rilevano alcuni Carta verde Non hanno una data di scadenza, ma la maggior parte sì Ha validità 10 anni, quindi deve essere rinnovata dopo questo periodo. Mentre chi avrà ottenuto lo status di residente permanente condizionato avrà solo un documento con validità due anni.

