Low P.- Just Eat Takeaway ha perso 486 milioni nel primo tempo

Madrid, 17 (Stampa Europea)

Just Eat Takeaway.com, il colosso olandese del food delivery, ha registrato una perdita di 486 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, rispetto ai “numeri rossi” di 59 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno prima, secondo il multinazionale. .

Tuttavia, la società ha espresso fiducia nel raggiungimento del suo “picco di perdita assoluta nella prima metà del 2021”, prevedendo un miglioramento della redditività grazie alla crescita del business e ai maggiori volumi.

Il fatturato consolidato della società nel primo semestre è cresciuto del 46,5% su base annua (52% senza tenere conto del tasso di cambio), a 2,605 milioni di euro.

In particolare, le entrate di Just Eat Takeaway sono aumentate dell’82% nel Regno Unito, a 552 milioni, e del 76% in Germania, a 284 milioni, mentre in Canada, le vendite sono cresciute del 39%, a 317 milioni, e del 50% nei Paesi Bassi, per raggiungere 120 milioni.

In questo modo, l’azienda ha ribadito la sua previsione di una crescita delle vendite di oltre il 45 per cento anno su anno per l’intero anno, escluso il contributo di Grubhub, con un margine operativo lordo (Ebitda), Grubhub compreso, compreso tra -1 per cento. e -1,5 per cento del valore della transazione lorda (GTV), che andrà da 28mila a 30mila milioni di euro.

“Nei primi sei mesi di quest’anno, Just Eat Takeaway.com ha continuato a investire in modo significativo, in particolare nei paesi in cui Just Eat ha storicamente fatto il minimo investimento”, ha affermato Jitsi Gruen, CEO di Just Eat Takeaway.com.

“La nostra base di clienti, la selezione dei ristoranti e la frequenza degli ordini sono aumentati in modo significativo, il che ci consentirà di migliorare la redditività in futuro”, ha aggiunto.