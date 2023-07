M: Sì Sono stato sorpreso di preparare a RTX 4060Ti 16 GB con un connettore di alimentazione a 16 pin. Il modello da 16 GB verrà rilasciato nelle prossime settimane.

L’RTX 4060 Ti Gaming X Slim presenta un connettore a 16 pin

Gli spettacoli che vediamo appartengono al modello MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Sottileche è stato condiviso dall’utente Signore, salvala.

I rendering riveleranno che questa scheda grafica avrà il popolare connettore di alimentazione a 16 pin, noto anche come 12 volt

Aggiungi questo connettore sulla scheda grafica RTX 4060 Ti Gaming X Sottile È degno di nota, poiché questa GPU ha un consumo energetico di soli TDP da 165 Watt. Con un connettore a 8 pin, sarà sufficiente alimentare questa scheda grafica, che fornirà 150 watt oltre ai 70 watt offerti dallo stesso slot PCIe.

La decisione non ha senso ed è possibile che MSI possa “riciclare” il PCB di qualche altra scheda grafica di fascia alta per produrre questo modello e risparmiare sui costi.

Questo modello ha una dimensione più compatta rispetto ad altri modelli con doppio spessore della fessura, quando altri modelli hanno solitamente uno spessore di 2,5 fessure. Tuttavia, mantiene il raffreddamento ed è composto da tre ventole.

Per i giocatori, i modelli da 8 e 16 GB di RTX 4060Ti Non dovrebbe significare grandi differenze oltre la capacità di memoria. Questo modello ha ancora una GPU m 106 con 4352 core CUDA. La memoria avrà anche la stessa configurazione GDDR6 a 18 Gbps e bus a 128 bit.

Le ultime informazioni sul modello da 16 GB non sono buone a causa del suo prezzo, che sarà di circa $ 100 in più rispetto al modello da 8 GB. Non è stato ancora confermato, quindi rimanete sintonizzati per tutte le notizie sul lancio dell’RTX 4060 Ti.