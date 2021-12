L’RX 6500 XT è elencato da Lenovo e sarà rilasciato a gennaio

Lenovo conferma l’esistenza di RX 6500 XT, una delle nuove schede grafiche che AMD Piani per la fascia bassa.

AMD RX 6500 XT, Lenovo conferma l’esistenza di questo modello

A quanto pare, Lenovo ha incluso la scheda grafica Radeon RX 6500 XT, per ora non annunciato, sulla scheda tecnica di uno dei PC precompilati.

Il computer Lenovo si chiama T5 Legioneed è stato scoperto da KOMACHI_ENSAKANota che la recente scheda del 9 dicembre menzionava una nuova scheda Radeon con 4 GB di memoria GDDR6 come opzione.

Al momento della stesura di questo documento, Lenovo ha rilevato l’errore e ha eliminato il file. Tuttavia, è ancora possibile accedervi dalla cache di Google, dove vedi un file RX 6500 XT nella lista.

Il file afferma solo che un file RX 6500 XT effettivamente Memoria GDDR6 da 4 GB Fornirà due connettori per display: HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a. Non ci sono molti dettagli sulle specifiche, ma è stato precedentemente discusso che utilizzerai un GPÜ Navi 24 con processori di streaming 1024. Il 6500 XT utilizzerà ovviamente il chip Navi 24 completo, mentre il RX 6400 Userò una versione ritagliata di questo modulo per il livello di ingresso.

Una possibile data di lancio sarà a metà gennaio. Se la data è corretta, potremmo vederla durante CES 2022. AMD sarà presente il 4 gennaio per fare alcuni annunci, anche se ufficialmente non sappiamo esattamente quali. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.