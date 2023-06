L’SSD da 1 TB compatibile con PS5 di Samsung e la sua impressionante offerta lo lasciano a meno di 1.250 pesos su Amazon Mexico

In questi giorni vi abbiamo consigliato alcune cose per completare la vostra console o PC. Ad esempio: quando si parla di ricordi, il Scheda microSD Samsung Sarà utile per molte cose grazie alla sua compatibilità 4K. Ma se quello che stai cercando è più memoria interna e capacità di archiviazione, SAMSUNG Viene offerta anche questa alternativa.

Modello Samsung 980 Pro 1 TB con uno sconto in Amazzonia Messico ad un prezzo 1244 pesos . Essendo un prodotto internazionale, dobbiamo pagare circa 200 pesos per i dazi all’importazione, quindi vale la pena più basso finoraIl che è eccellente considerando la qualità del prodotto. Inoltre, se hai Amazon Prime Il tuo pacco arriverà più velocemente a casa tua.

Va notato che ha PCIe 4.0; Ciò significa che la sua interfaccia è Il doppio della velocità del suo predecessoreDispone inoltre di un controllo termico affidabile per garantire prestazioni ottimali del computer. Come se non bastasse, è anche compatibile con PlayStation 5 E In questo modo, puoi espandere la memoria della tua console allo stesso modo. Tutto quello che devi fare è aggiungere un file radiatore Pertanto, non ti rimarranno solo gli 825 GB offerti dalla console.

SSD interno Samsung 980 Pro Memory 1TB PCIe NVMe Gen4 per il gioco