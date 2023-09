Luarca e Corteno Golgi (Italia), luoghi di nascita dei due premi Nobel per la medicina, hanno dato alla luce i loro gemelli.

Luarca è oggi gemellata con la città italiana di Corteno Golgi in Lombardia, a seguito di eventi progettati per unire i cosiddetti “Borghi Nobili”. Cioè i luoghi di nascita degli scienziati europei vincitori del premio di medicina e, in questo caso, rispettivamente di Severo Ochoa e Camilo Golgi.

L’evento principale si svolgerà questo pomeriggio ed i rappresentanti di Valdés sono già a Corteno Golgi per partecipare agli eventi precedenti. Il sindaco Oscar Perez avverte dell’importanza del vincolo. “Presentiamo la nostra capacità di divulgazione scientifica internazionale perché è molto rilevante. Molti comuni con radici rurali aderiscono al progetto europeo, che permetterà di far crescere iniziative già integrate come la Settimana della Scienza, e di confermare l’immagine di Valdés. Istituzioni di grande valore, come la Fondazione Margaita Salas e la Fondazione Severo Ochoa”, ha sottolineato.

L’assessore è fermamente convinto che questa iniziativa culturale e turistica “apra la porta a una richiesta congiunta tra i comuni di finanziamenti da parte dell’Unione Europea per lo sviluppo di progetti comuni sul modello di mostre itineranti, cooperazione e scambi sportivi in ​​tutto il vecchio continente”. ed eventi culturali per i nostri giovani, nonché un’ulteriore vetrina per lo sviluppo del turismo internazionale.” Perez stima che altri comuni in Norvegia e Francia con radici rurali e luoghi di nascita di premi Nobel per la medicina “potrebbero unirsi in futuro per ampliare la rete”. Questa volta con Luarca Petilla d’Aragon.Gemella nata, prima oggi sabato con Corteco Golgi.

Agli eventi ufficiali parteciperanno rispettivamente le assessore alle Finanze e alla Cultura, Sandra Gill e Clara Garcia; L’assessore allo Sport, Ismael Gonzalez e gli assessori del PP Maria Bueno e Silvia Martinez. Parteciperà anche l’ex sindaco socialista Simone Curtado, che ha promosso il primo gemellaggio di Lurca con Petilla de Aragon e il progetto “Villas de Noble”.