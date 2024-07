Luciana Foster è felicemente in Venezuela con Victor Muñoz tra le voci di una rottura con Patricio Parodi. (Configurazione: Infobae)

Miss Grand International, Luciana Foster, è ancora una volta al centro dell’attenzione dopo aver condiviso momenti del suo recente viaggio in Venezuela con i suoi fedeli follower sui social media. Tra le voci su una possibile rottura con Patricio Parodi, l’ex membro di “Esto es Guerra” è stato avvistato mentre si godeva una notte di divertimento a Caracas.

Attraverso il suo account Instagram, Foster ha condiviso diversi video che mostrano la sua notte nell’esclusivo Humboldt Hotel, situato in cima al Cerro Avila. La modella peruviana era accompagnata dalle sue amiche, cantando con entusiasmo le canzoni del noto cantante venezuelano, lasciando da parte le voci sulla fine della loro relazione.

“Voglio che tu sia la principessa del mio cuore. Voglio essere la rana che baci solo per amore, essere quella che ti mette le pantofole ai piedi. “E potresti svegliarti dai tuoi sogni solo con i miei baci. ” Si sente Foster cantare con Muñoz in uno dei video. Mostra questo La performance, catturata nelle sue storie su Instagram, mostra Luciana che apprezza al massimo la performance della cantante.

In altri post, Luciana Non ha perso l’occasione di stare accanto al suo artista preferito e ha sorriso con Victor Muñoz, che ha indicato nella foto e ha aggiunto la descrizione: “Uno spettacolo straordinario”. Questi momenti di gioia e di festa hanno suscitato la curiosità dei suoi follower, che non hanno smesso di commentare il suo stato emotivo e lo stato della sua relazione con Patricio Parodi.

Nonostante le indiscrezioni, la modella e il suo compagno non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sullo stato della loro relazione, preferendo concentrarsi sui loro progetti e condividere momenti della loro vita sociale. Il recente viaggio di De Foster in Venezuela e le sue interazioni con artisti locali come Victor Muñoz hanno mostrato un lato felice e spensierato della modella, che continua a godersi ogni momento nonostante le speculazioni che la circondano.

D’altra parte, la clip mostra l’ex ragazza dei reality che si gode le giornate in Venezuela con i suoi amici, visitando un luogo di cibo e divertimento come parte del suo itinerario come Miss Grand International. Nelle prossime ore la modella probabilmente rilascerà dichiarazioni in merito alle voci sulla loro rottura o se la loro relazione a distanza continuerà.

Lo ha confermato Jessica Newton, direttrice del concorso Miss Perù Luciana Foster, L’attuale Miss Grand International 2023 tornerà a Lima nei prossimi giorni e racconterà le voci sulla sua relazione Patrizio Parodi. Questa notizia arriva dopo che il conduttore Jazmin Pinedo ha accennato ad una possibile rottura tra la coppia, che ha intensificato le speculazioni.

Detto questo, Newton ha deciso di fare un commento per calmare la crescente ondata di voci. “Di solito non parlo della vita privata dei miei cari o di altre persone, ma Luciana parlerà sicuramente di questo argomento quando verrà a trovarci, perché sarà a Lima la prossima settimana”, ha detto l’ex fidanzato di Magali Medina, facendo sia chiaro che Foster è quello giusto… Toglierà ogni dubbio.

Voci di rottura circolano da quando Jazmine Pinedo ha menzionato la possibilità di una rottura tra Luciana e Patricio durante una recente trasmissione del suo programma. Questo indizio ha infiammato i social network e ha scatenato una serie di commenti e speculazioni sullo stato della relazione tra Miss Grand International e l’ex calciatore.