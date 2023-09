Luciano Spalletti fa il suo debutto da Ct dell’Italia contro la Macedonia e ‘fantasma’ elimina Qatar 2022

L’era inizia Spalletti. Lui Campione italiano con Napoli Lasciato la panchina Una serie Affrontare la sfida più importante della sua carriera: guidare la sua Nazionale e guidarla verso il successo globale che ha ottenuto negli ultimi otto anni.

“Abbiamo giocatori forti, è una bella squadra e abbiamo tutto quello che serve per giocare un buon calcio. Per riuscirci dobbiamo organizzarci, ma lasciare spazio alla creatività e all’ispirazione a chi guarda oltre i soliti movimenti”, ha detto . disse. Luciano SpallettiPrima di esordire da leader dell’Italia Qualificazioni per Euro 2024.

La sfida per i toscani, nativi di Firenze, sarà quella della vendetta mentre affronteranno i loro carnefici, la Macedonia del Nord, nelle qualificazioni in rotta verso il Qatar. La Lince Rossa ha sbalordito e sconfitto di poco i quattro volte campioni del mondo nel marzo 2022, cosa che è costata loro la partecipazione al torneo del Medio Oriente.

“Dobbiamo dimenticare l’amarezza di un risultato che ci ha lasciato cicatrici e giocare il calcio che ci piace”.

Nonostante abbia perso gli ultimi due Mondiali, l’Italia è il campione in carica degli Europei; Inoltre, da spettatore non ha mai conosciuto una sconfitta, con 17 vittorie e quattro pareggi nelle ultime 21 partite della fase di qualificazione della competizione continentale.

“Possiamo entusiasmare gli italiani, ottenere risultati, ma anche creare affetto e legame con loro, ma tutto dipende dai risultati”, ha detto il nuovo allenatore subentrato dopo la partenza di Roberto Mancini.

