L’UCN e il Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) collaboreranno dal nord del Cile «UCN Notizie aggiornate – Universidad Católica del Norte

L’accordo sostiene gli sforziIl Paese asiatico istituirà una stazione di ricerca permanente sulla Luna e Offre ampie opportunità di sviluppo in settori quali l’ingegneria, le energie rinnovabili e l’astronomia.

Si ritiene che l’accordo firmato tra… Università Cattolica del Nord (UCN) e il China Deep Space Exploration Laboratory (DSEL).

Attraverso il documento, le due parti hanno deciso di cooperare e contribuire allo sviluppo della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS), un progetto attraverso il quale il Paese asiatico cerca di creare una stazione di ricerca permanente sulla superficie del nostro satellite naturale.

L’obiettivo dell’Accordo è quello di fornire una base per una cooperazione vantaggiosa per entrambe le istituzioni nello sviluppo dell’ILRS, senza pregiudicare gli accordi, le leggi o le alleanze che entrambe le entità hanno o possono stringere.

L’esplorazione lunare rappresenta una grande missione a beneficio dell’umanità e svolge un ruolo importante nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, implementandoli in modo pacifico, cooperativo e reciprocamente vantaggioso e adattandosi ai trattati internazionali relativi allo spazio. esplorazione.

Sia l’università che la sua controparte cinese hanno concordato di contribuire con le proprie caratteristiche, risorse e punti di forza per raggiungere gli obiettivi comuni del progetto. Nel caso dell’UCN, l’istituzione contribuisce con la sua vantaggiosa posizione geografica e programmi specializzati in scienze di base, astronomia e ingegneria.

Lavoro collaborativo

La cooperazione prevede vari obiettivi quali esperimenti scientifici e tecnici, scambio e analisi di dati, formazione di capitale umano e sviluppo delle capacità di esplorazione spaziale, tra gli altri.

Durante la firma del documento si è parlato anche dell’influenza e delle capacità di cui gode l’alleanza nel presentare temi di interesse comune come le risorse idriche, la ricerca dell’acqua, le energie rinnovabili e l’intelligenza artificiale.

L’accordo prevede l’organizzazione di un team di esperti per condurre ricerche su tre ambiti: ingegneria, scienza e cooperazione internazionale per formare il programma di partecipazione dell’UCN all’ILRS. Allo stesso modo, le due istituzioni si impegnano a condividere i risultati della ricerca con la comunità scientifica internazionale e a cooperare reciprocamente nelle attività della stazione lunare IRLS, la cui installazione è prevista nel 2049.

Per quanto riguarda la portata di questo accordo, il Preside dell’UCN, Dr. Rodrigo Alda Varas, ha sottolineato la cooperazione in settori come l’ingegneria e l’astronomia, nonché il potenziale della regione nel settore minerario e nelle energie rinnovabili. “Costruire questo in modo collaborativo in una comunità internazionale apre aree specifiche in cui l’UCN può contribuire con i suoi accademici e ricercatori in aree in cui abbiamo potenziale. Questa firma apre uno spazio di conversazione molto limitato in cui saremo in grado di definire le aree di collaborazione in modo più preciso Sappiamo già che l’astronomia è una di queste, ma nell’ingegneria c’è uno spazio interessante in cui si possono individuare iniziative specifiche”.Lo ha detto l’autorità.

La delegazione cinese guidata da Wu Yanhua, capo progettista di grandi progetti per l’esplorazione dello spazio profondo, China National Space Administration (CNSA); Huang Fang, vicedirettore generale del Deep Space Exploration Laboratory (DSEL); Lui ha sottolineato le possibilità aperte dall’accordo nel campo della realizzazione di progetti scientifici e spaziali.

Questa cooperazione si realizza attraverso la cooperazione intergovernativa e interistituzionale e attraverso cinquemila scienziati e ingegneri. Gli scienziati cinesi hanno espresso la convinzione che l’alleanza creerà possibilità per la futura cooperazione tra le due istituzioni.

Il potenziale dell’accordo è stato evidenziato anche dal Preside della Facoltà di Ingegneria e Geoscienze, Dott.ssa Maria Cecilia Hernandez, che ha evidenziato il lavoro nel quadro della ricerca globale su scala lunare e spaziale. “Stanno pensando di stabilire una stazione sulla Luna e da lì continuare l’esplorazione verso Marte e Giove. Quindi tutte le ricerche relative alle sfide tecnologiche come quella sollevata sono di grande interesse per la nostra facoltà e invitarci a collaborare attraverso le nostre diverse conoscenze.Ha confermato.

In questo senso, il Direttore dell’Istituto di Astronomia dell’UCN, Dott. Maximiliano Moyano, ha sottolineato l’importanza dell’accordo. “Siamo nella capitale mondiale dell’astronomia e le possibilità aperte sono enormi”.. Ha aggiunto che la delegazione cinese lo ha informato che prima o poi verranno installati dei telescopi sulla superficie della Luna, il che aprirà nuove frontiere.

Il ricercatore aggiunge che l’UCN ha da anni una forte cooperazione con la Cina, in particolare con l’Osservatorio Astronomico Nazionale Cinese (NAOC). “Ciò apre una nuova cooperazione su questioni di ricerca lunare e spaziale in altri settori come l’ingegneria, la geologia, ecc. Da parte nostra, siamo molto felici, perché ciò amplierà la portata della cooperazione che storicamente abbiamo avuto con la Cina ad altri settori dell’UCN.Ha confermato.