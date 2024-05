L’Ucraina si ritira dai due assi del nuovo Fronte di Kharkiv per evitare vittime e perdite

Kiev/Pechino/L’Ucraina ha ammesso mercoledì di essere stata costretta a ritirarsi da alcune delle posizioni difese sui due assi del nuovo fronte aperto dalla Russia nella zona di confine della regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese, per evitare vittime e occupare nuove posizioni. Per continuare a difendere il proprio territorio.

“A seguito del fuoco nemico e delle azioni offensive, per salvare la vita dei nostri soldati ed evitare perdite, questi si sono spostati in posizioni più vantaggiose”, ha detto in televisione il portavoce dello stato maggiore ucraino Dmytro Lykhovy.

Come ha spiegato Levy, il ritiro ha avuto luogo nelle regioni di Lukyantsi e Vovchansk, ciascuna delle quali si trova su uno dei due assi che la Russia sta attaccando a nord della regione di Kharkiv.

Martedì lo stato maggiore ucraino ha annunciato il cambiamento della dislocazione delle sue forze a Lukyantsi a causa della pressione russa.

Per quanto riguarda Vovchansk, la città più importante della regione di confine, l’Ucraina ha riferito di aver combattuto a nord del comune, che le forze russe stanno ancora cercando di occupare.

La Russia continua a lanciare i suoi attacchi sui fronti Kramatorsk e Pokrovsk a Donetsk

Il portavoce dello Stato maggiore a Kiev ha spiegato che l’Ucraina sta effettuando “operazioni di controffensiva” nel nord di Kharkiv, dove “il nemico è esposto al fuoco continuo della nostra artiglieria e dei droni” delle forze armate ucraine.

Oltre a rafforzare la presa sulla regione di Kharkiv, la Russia continua a lanciare attacchi sui fronti di Kramatorsk e Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk, dove la Russia sta ottenendo da mesi conquiste territoriali.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha avvertito che la Russia ha aperto un nuovo fronte a Kharkiv per disperdere le forze ucraine e sfruttare la situazione per raddoppiare la pressione su altri fronti. Zelenskyj, senza fornire alcuna motivazione, ha annullato il viaggio in Spagna, che aveva programmato di fare venerdì. La decisione potrebbe essere dovuta alla situazione a Kharkiv.

Il rapporto sulle vittime russe diffuso oggi dallo Stato maggiore ucraino indica che più di 1.500 soldati russi sono stati uccisi e feriti sul fronte, una cifra molto più alta di quella registrata prima dell’apertura di questo nuovo fronte, quando le perdite russe raramente superavano i 1.300 soldati. Quotidiano.

Putin elogia la comprensione da parte della Cina delle “radici della guerra e del suo impatto geopolitico”

D’altro canto, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il suo Paese sostiene la proposta per risolvere la guerra in Ucraina presentata dalla Cina, Paese nel quale dovrebbe arrivare domani, giovedì, per una visita di due giorni.

In un’intervista con l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua pubblicata mercoledì, Putin ha espresso opinioni positive sulla posizione di Pechino riguardo alla soluzione politica del conflitto.

Putin ha apprezzato la comprensione da parte della Cina delle “radici della guerra e del suo impatto geopolitico”, riferendosi a un documento pubblicato nel febbraio 2023 che riassume la posizione del gigante asiatico sulla “soluzione politica alla crisi ucraina”, come l’invasione iniziata dalla Russia a febbraio. Nel paese si chiama 2022.

Questo documento, che comprende una proposta in 12 punti, secondo Putin, riflette il “sincero desiderio della Cina di stabilizzare la situazione” e propone un approccio che eviti la “mentalità da guerra fredda”.

Inoltre, il leader russo ha sottolineato i “quattro principi per una risoluzione pacifica” della guerra promossi un mese fa dal suo omologo cinese Xi Jinping, che “si adattano pienamente” alla proposta cinese e garantiscono “sicurezza indivisibile e rispetto del diritto internazionale”. e la Carta delle Nazioni Unite”.

Pechino ha negato di aver venduto armi alla Russia e ha sottolineato di mantenere un rapporto commerciale “normale” con Mosca

Il presidente ha sottolineato che il suo Paese “non ha rifiutato di negoziare” per risolvere la guerra che dura da più di due anni.

“Siamo aperti al dialogo sull’Ucraina, ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi partecipanti al conflitto, compreso il nostro”, ha affermato Putin.

La sua visita in Cina, che inizierà giovedì e proseguirà fino a venerdì, arriva dopo il recente viaggio di Xi in Europa, sotto la pressione dell’Occidente sul leader cinese affinché usi la sua influenza sulla sua controparte russa per porre fine al suo attacco in Ucraina.

Il tour di Xi, che non visita l’Europa da cinque anni, ha fatto tappa in Francia, Serbia e Ungheria.

Pechino, che ha approfondito le relazioni con Mosca dallo scoppio del conflitto, ha chiesto una conferenza internazionale “riconosciuta sia dalla Russia che dall’Ucraina” per riprendere il dialogo.

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, la Cina ha insistito sul fatto che “la sovranità, l’integrità territoriale” e le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di tutti i paesi devono essere rispettate e ha respinto qualsiasi sanzione unilaterale.

La visita arriva anche dopo che il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha chiesto a Pechino, alla fine di aprile, di “non aiutare la Russia” e di non fornirle componenti che potrebbero essere utilizzati nella sua guerra contro l’Ucraina.

Pechino ha negato di aver venduto armi alla Russia e ha sottolineato di mantenere una relazione commerciale “normale” con Mosca.

Tuttavia, nelle ultime settimane, i funzionari statunitensi hanno avvertito che le aziende cinesi stanno aiutando l’industria degli armamenti russa vendendo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per produrre missili balistici.

Nel febbraio 2022, poco prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Xi e Putin hanno dichiarato a Pechino “l’amicizia senza limiti” tra i loro paesi.

Da allora, hanno difeso che le loro relazioni “non minacciano nessun Paese” e di fatto “promuovono il multipolarismo nel mondo”.