“Ludik” su Netflix: cosa sta suscitando scalpore tra gli utenti la serie sudafricana? | streaming | tdex | revli | le risposte

Alla ricerca dei suoi utenti per avere un ampio catalogo di serie da godere, Netflix Rinnova costantemente i suoi contenuti con produzioni da tutto il mondo, ed è stato uno dei suoi recenti successi “Lodico”.

Attualmente classificato tra i contenuti più visti sul servizio di streaming, “Ludik” è una serie drammatica poliziesca sudafricana. Di seguito vi raccontiamo tutti i dettagli che non potete perdere di questa produzione.

Qual è il tema di “Lodic”?

Il riassunto ufficiale recita: “Per salvare un membro della famiglia rapito, un uomo d’affari deve utilizzare la sua operazione di contrabbando di diamanti per spostare armi oltre il confine”.

Chi sono gli attori coinvolti in “Ludik”?

La serie di sei episodi è interpretata da Arnold Voslow (Dan Luddick), Peter Forster (Danny Luddick), Lei Vivier (Louise Ludic), Shawn Michaels (Arnd Brown), Liz Mering (Maureen Luddick) e Inge Beckmann (Rina Gossen).

Il resto del cast include Vikash Matura, Rob Van Vureen, Jandry Le Roux, Diane Laurenson, Zane Mays, Chamanu Sippy, Andre Odendal, Marno van der Merwe e Tina Redman, tra gli altri.

Chi ha partecipato alla produzione di “Lodec”?

La serie è stata creata e scritta da Paul Buys e Annemarie van Basten. La direzione era responsabile di Ian Gabriel e Harold Holcher. Le riprese erano nelle mani di Christian Wolff, che ha anche crediti nel campo degli effetti visivi. Infine, Rose e Oaks Media è il produttore della serie.

Cosa dicono i critici di “Lodec”?

Come accennato indie oggiI voti degli utenti di IMDb danno una media di 4,9 su 10 per la serie finora.

Tuttavia, “Ludik” ha avuto buoni commenti, come nel caso di Ready Steady Cut, in cui hanno notato: “Non è che sia la prossima grande serie, ma ha tutto il carisma, l’azione e la storia per renderlo utile per il tempo di visione. “