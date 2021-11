L’Ufficio del Sindaco della Regione Nazionale inaugura lo spazio di “Villa Joanna Petunal”

Il sindaco del distretto nazionale Carolina Mejia domenica ha aperto Villa Juana Petunal, un’attività che si svolgerà l’ultima domenica di ogni mese intorno al cimitero nazionale Maximo Gómez.

Il sindaco Carolina Mejia riferisce che Villa Joanna Petonal ha incluso la ricostruzione della recinzione del cimitero, dei marciapiedi, dei container e dell’illuminazione per un costo di 17 milioni di pesos. È uno spazio per la comunità di Villa Juana da godersi in un’atmosfera familiare.

“Oggi, Villa Joanna Petunal è un esempio per le comunità di sapere che possiamo uscire e goderci le nostre strade e lasciare i nostri spazi in ordine. Puliti e rispettosi della convivenza pacifica”, ha affermato Carolina Mejia.

Il sindaco, insieme ai residenti e alle autorità municipali, ha celebrato lezioni di Zumba, giochi divertenti, gite in bicicletta, pianificazione urbana tattica e tournée al ritmo delle comparsas lungo i marciapiedi ristrutturati che circondano il cimitero.

Mejia ha sottolineato che il settore di Villa Joanna si impegna a cooperare per mantenere la pulizia nel settore, oltre a continuare a lavorare con la consapevolezza che gli spazi pubblici sono destinati all’uso di tutti.

All’evento hanno partecipato rappresentanti, consulenti, commercianti e collaboratori del settore.

L’opera si aprirà il 31 ottobre, ma in quell’occasione è stata rinviata a causa della morte di Reinaldo Pared Pérez, consigliere del Consiglio metropolitano.