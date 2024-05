Luis Aspira: “L’ansia che ci ha portato all’incapacità di trasformarci”

Emelek ha perso a Capwell 0-1 contro Makara e non ha avuto la possibilità di combattere nella prima fase del campionato spagnolo. E il suo assistente tecnico Luis Asprilla Ha espresso il suo parere sulla sconfitta contro Makara per mano della LigaPro.

AT ha espresso in conferenza stampa gli errori che gli sono costati il ​​mancato raggiungimento di un risultato migliore: “Secondo me ci abbiamo provato, ci è mancata la qualità nel primo tempo, ci sono mancate le scelte in campo.La squadra era in forma e ad alto livello e purtroppo il tentativo del pareggio ci ha portato alla disperazione. “Ci è mancata l’intelligenza, la pazienza e l’ansia che ci hanno portato a non riuscire a trasformarci”.

Poi ha commentato cosa cercava con i sostituti: “Nel secondo tempo con i cambi che abbiamo fatto abbiamo cercato di cercare più profondità, ci siamo riempiti di ansia, abbiamo preso decisioni sbagliate per strada e questo ci ha portato alla disperazione quindi non abbiamo avuto la pazienza di cercare il pareggio e nemmeno la rimonta”.

“Ripeto che con i cambi che cerchiamo di migliorare abbiamo fatto un buon primo tempo e il rigore che ci hanno concesso è stato sfortunato”.– concluse Asprilla.

Da notare che, a causa della squalifica di Hernan Torres, Luis Asprilla dirige la banca e partecipa anche alla tradizionale conferenza stampa.