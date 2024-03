Luis Cessa spera di essere pronto per la giornata di apertura

Il lanciatore messicano spera di aprire la partita il 28 marzo contro i Minnesota Twins

Brocca messicana Luis Sessa Vuole essere presente nel giorno di apertura della stagione reali di Kansas City, Il prossimo 28 marzo, quando la sua squadra giocherà in casa contro… Gemelli del Minnesota.

In un'intervista con ESPN, il 31enne ha dichiarato che finora “non mi hanno detto nulla se sarò coinvolto nel giorno di apertura, ma ho avuto conversazioni con l'allenatore dei lanciatori”.

“C'è potenziale, beh, ho potenziale. C'è una o due possibilità di essere nel bullpen”, ha commentato il lanciatore.

Luis Cessa spera di aprire la stagione con i Royals. esp

Sisa Vuole vivere una stagione diversa da quella vissuta nel 2023 Rossi di CincinnatiPoiché non è riuscito a raggiungere il 100% partecipando alla World Classic con il nono messicano, è dovuto partire a metà del torneo per fare rapporto all'organizzazione.

Hanno influenzato molte cose. Avevo un allenamento per lo sprint incompleto perché stavo andando alla World Classic e all'inizio della stagione mi stavo adattando al ritmo della stagione. Non puoi essere pronto in campagna, devi esserlo fin dall'inizio. “Non ho avuto l'opportunità di adattarmi all'allenamento sprint, ma non me ne pento. È stata la migliore esperienza della mia carriera in rappresentanza del Messico”, ha detto.

Sisa Ha dichiarato di averlo condiviso con Messico causato a Rossi di Cincinnati Lo manderò a chiamare. “Questo è stato uno dei motivi per cui ho detto a Cincinnati che dovevo tornare ed è per questo che non potevo giocare contro il Giappone. Era un messaggio che sei tornato o che stai per perdere l'allineamento.