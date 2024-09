Luis Diaz ammette quando gli è venuto in mente di ritirarsi: “Ho perso la motivazione”

L’esterno viola ha perso la nonna, che descrive come colei che ha motivato il suo amore quotidiano per il calcio.

In precedenza ha spiegato che la sua motivazione principale nel giocare a calcio è fare il meglio per sua madre e sua nonna, e inoltre, in una chiacchierata con ESPN, il terzino ha detto che la prima cosa che farebbe per la sua squadra. Il primo grande stipendio fu quello di garantire una casa a queste due creature che descrisse come le più preziose.

Una delle sue motivazioni per tornare in Costa Rica a giocare era quella di stare vicino a sua nonna, tuttavia, quando gli fu presentato come nuovo giocatore del Munster, ricevette anche una terribile notizia: sua nonna era morta.

Luis Diaz, nicoinitano di nascita, ne ha parlato più tardi, otto mesi difficili in un duello che ancora lo batte, e in cui ha detto di aver bisogno di un aiuto psicologico per ritrovare la motivazione a giocare.

“È stato un po’ complicato. Come ho detto nelle interviste precedenti, perdere mia nonna è stato un duro colpo emotivo, soprattutto perché sono cresciuto con lei da quando avevo due anni. Era la ragione per cui giocavo”, ha detto quando “Quella motivazione, ho giocato per dargli una migliore qualità di vita, e ovviamente con lo psichiatra mi ha fatto ritrovare quella voglia di giocare a calcio”. esp.

Luis Diaz Dopo un periodo irregolare al Saprissa, dice che sta ancora lavorando sull’aspetto psicologico per continuare a godersi il calcio e caricarsi di motivazioni.

Luis Diaz, giocatore del Saprissa. 2024. @SaprissaOfficial

“Voglio ricordare a me stesso che c’è un’altra famiglia per cui devo lottare, mia madre, i miei fratelli e mio nonno. So che è difficile, ma è bello andare avanti. Devo continuare a lavorare per dimostrare il giocatore che ero. ” Ha aggiunto a questo portale “MLS e perché sono qui”.

per finire, Luis Diaz Sa che nei prossimi tre mesi la sua forma dovrà essere costante per poter optare per il rinnovo per l’attuale campione nazionale.

Ha concluso: “So che devo concentrarmi sui restanti tre mesi”.