Luis Diaz torna nella squadra del Liverpool contro il Luton Town

Il Liverpool viaggerà fuori casa per affrontare il Luton Town nell’undicesimo round della Premier League con novità Indietro Di Luis Diaz A coloro che sono stati convocati.

Luis Diaz appare di nuovo nella rosa del Liverpool. AP

Il colombiano ha saltato le ultime due partite, quindi è stato l’incubo che stava ancora vivendo dopo il rapimento dei suoi genitori il 28 ottobre. Anche se sua madre era già stata salvata. Le operazioni per il ritorno sano e salvo del padre saranno nella fase finale.

Qualche giorno fa, il tecnico Jurgen Klopp aveva commentato in conferenza stampa che avrebbe aspettato per decidere se prendere in considerazione o meno Lucio per questo impegno, precisando: “Si può dire che ha dormito poco. Dobbiamo solo vedere come sta”. e poi andare da lì. Non posso.” Dire davvero cosa faremo perché stiamo solo aspettando, Ma tutto dipende da lui, se sarà disponibile oppure no“.

La verità è che il ritorno di Diaz è certo. Non sarà tra i titolari ma lo sarà Aspetterà in panchina la sua occasione Per aggiungere nuovamente minuti. L’ultima partita di Lucio con la maglia del Liverpool risale al 21 ottobre nella classica sfida contro l’Everton, partita vinta dai Reds per 2-0.

Nel mezzo, la squadra rossa ha battuto il Tolosa 5-1 (Lucio andò in panchina quel giorno ma non entrò), e ha battuto il Forest 3-0, partita in cui Diogo Jota ha dedicato il suo gol al colombiano, e ha battuto anche Bournemouth. Coppa Carabao infrasettimanale.

Il Liverpool deve battere il Luton in ordine Non perdere traccia delle migliori squadre. Con 23 punti, la squadra del tecnico tedesco, in caso di vittoria sulla neopromossa, arriverà a quota 26, sarà a un punto dal City (parzialmente capolista) e sarà a pari merito con il Tottenham (26 punti con una giornata in meno).