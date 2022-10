Luis Fonsi risponde di essere paragonato a un personaggio de La casa del drago: “Sono una brava persona” | la grande esplosione

Universo Game of Thrones Lo ha fatto di nuovo: ha attirato milioni di telespettatori in giro per il mondo con Casa del Drago. La nuova serie HBO Max è tornata a Westeros per raccontarci cosa è successo a Targaryen House 300 anni prima di quanto accaduto nella serie originale. È un grande spettacolo.

Tale è stato l’effetto della serie, che sono finiti anche molti volti familiari. Tra questi c’è uno degli artisti latini più amati e riconosciuti della storia: Luis Fonsi.

Sembra che anche il cantante e cantautore portoricano si sieda davanti alla TV ogni lunedì per godersi un nuovo episodio di Casa del Drago. In questo modo, è stato trattato con tale umorismo che un utente di Twitter lo sta paragonando a uno dei personaggi della serie.

Niente di più, niente di meno che Sir Kriston Cole, interpretato da Fabian Frankl, che negli ultimi episodi ha guadagnato grande fama. “Come ti odio, Luis Fonsi”, ha detto un utente di Twitter con una foto del personaggio. Commenta con un tono umoristico e che Luis Fonsi l’ha gestita molto bene.

La divertente risposta di Fonsi

Che sorpresa per un utente di Twitter quando ha visto che Luis Fonsi gli aveva risposto questo martedì. Il portoricano, che ha un buon senso dell’umorismo, ha scritto quanto segue, dopo la battuta: “Quando mi tolgo lo scudo sono una brava persona.”

Non ci è voluto molto perché il tweet diventasse virale e in meno di 24 ore ha ottenuto oltre 46.000 Mi piace e centinaia di commenti.

Come previsto, l’utente @Allison92830325, l’autore del tweet, è stata una vera sorpresa. “Ebbene, rispose Luis Fonsi. Cosa dovrei fare?” E questo non è autore di tutti i giorni lentamente.