Luis Fonsi si sente “privilegiato” di celebrare la Colombia agli Oscar

Luis Fonsi spera di contribuire a “continuare ad aprire le porte” ai latinoamericani nel mondo anglo con la sua esibizione agli Oscar di domenica.

La cantante portoricana è stata invitata a far parte del numero musicale di “Non parliamo di Bruno”, il film d’animazione di successo “Encanto” scritto da Lin-Manuel Miranda, insieme ai membri del cast Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo e Carolina Gitan e Diane, Guerrero e un’altra star della musica latina, Becky J.

“Per me è un momento in cui celebriamo la nostra cultura e la nostra lingua”, ha detto Fonsi in una lettera all’Associated Press sabato, poche ore prima di dirigersi al Dolby Theatre per il suo secondo giorno di prove.

“Mi sento privilegiato di cantare sul palco degli Oscar e di poter accompagnare la troupe cinematografica e la mia amica Becky G in questa canzone che suona a casa mia ogni giorno”, ha detto la cantante portoricana.

Ha rifiutato di fornire dettagli sulla performance, che sarà la prima volta che la canzone viene mostrata dal vivo, che non è nominata per un Academy Award ma è la più ascoltata in streaming da un film d’animazione Disney in oltre un quarto di secolo.

Il candidato all’Oscar per “Encanto” è “Dos oruguitas”, interpretato dal colombiano Sebastian Yatra, che lo canterà anche alla cerimonia. Scritta anche da Miranda, è la prima canzone in lingua spagnola a competere per il premio da quando “Al otro lado del río” di “Diarios de moto” ha vinto la statuetta dell’Uruguay Jorge Drexler nel 2005.

Venerdì, Fonsi ha pubblicato sui social le sue foto con Yatra e Becky G fuori dai loro spogliatoi Dolby.

“Il primo giorno di prove agli Oscar con i miei compagni di squadra che rispetto così tanto. Che cosa incredibile essere qui!!!”, ha scritto in un post su Instagram, congratulandosi con Yatra ed esprimendo “Ti stiamo tutti supportando in questo importante momento.”

Fonsi ha detto all’AP che l’invito al concerto è arrivato attraverso l’accademia: “Volevano fare qualcosa di speciale con ‘We Don’t Talk About Bruno’… sono contento che abbiano pensato a me”.

Il 94° Gala degli Awards sarà trasmesso in diretta su ABC dalle 20:00 ora di New York fino alle 17:00 ora di Los Angeles.