Esperto da oltre 20 anni, Louis Jiménez Ha deciso di ritirarsi dal calcio, che è culminato in una carriera di successo Il mago.

Ora l’ex giocatore ha esordito nella stessa squadra e si è ritirato: palestinese. Nel 2001, all’età di 17 anni, iniziò lì la sua carriera, lo scorso fine settimana ha giocato con i Tetracolors, la sua ultima partita nei campionati riconosciuti. FIFA.

Nel mezzo è andato Italia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, Ha lasciato bei ricordi nella maggior parte delle squadre che ha difeso, mostrando sempre la sua tecnica sottile e la capacità di definire l’area della partita.

In totale, Louis Jiménez Ha giocato 583 partite da esperto, di cui 157 gol e 13 rigori. Nonostante non sia sempre protagonista nelle squadre in cui si unisce, sembra che abbia vinto 11 titoli nel suo record.

Quei titoli: due campionati di prima divisione e uno Supercoppa Italiana Insieme a Inter di Milano; Due bicchieri Etisalat EmiratiUN Coppa presidenzialeUna Lega di Prima Divisione e due Supercoppa degli Emirati Arabi Uniti Insieme a Al-Ahli; UN Qatar Star Cup Insieme a Al-Gharafa; E uno Coppa del Cile Insieme a palestinese.

Luis Jimenez in Italia: Il mago al culmine della sua carriera

A livello internazionale, Louis Jiménez Eccelleva sopra ogni cosa nel gioco Europa E Nazionale del Cile. A RossoIl Il mago Ha giocato 33 partite e segnato 3 gol.

Ma essere stato nei 2 migliori campionati del mondo ha dimostrato di essere una delle élite del calcio mondiale e poi ha deciso di proseguire la sua carriera nei paesi con meno bisogno.

Jiménez Aggiunte 110 partite in alcuni dei 5 migliori campionati del mondo (Spagna, Germania, Inghilterra, Italia e Francia), Aggiunti i suoi passi nei club italiani Inter, Fiorentina, Cecenia e BirmaniaE il Club inglese West Ham United.

Durante la sua carriera in campo europeo, The Il mago Ha segnato 19 gol. I migliori sono nel prossimo video.

