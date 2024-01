Luis Miguel Giro di Spagna 2024: dove e quando verrà eseguito “Sol de México” quando tornerà sui palcoscenici del Paese dopo sei anni | persone | divertimento

I giorni sono contati fino all'inizio Luis Miguel Tour 2024. Questo sarà il secondo ciclo di concerti dopo il loro ritorno sul palco dallo scorso 3 agosto a Buenos Aires.

In questa nuova fase si esibirà in molti paesi dell'America Latina, in Canada, Stati Uniti e Spagna, paese dove non si esibiva da sei anni, come ricorda. vanità.

Sono già state fissate le date del tour 2024 di Luis Miguel e il paese europeo non fa eccezione, poiché avrà in programma un mini-tour con 15 presentazioni a partire dal 28 giugno al 3 agosto. Il suo ultimo concerto in Spagna ha avuto luogo nel 2017 nell'ambito del tour ¡México por siempre!, ha riferito la rivista di intrattenimento.

Sei anni dopo, canterà “El Sol de México” nella terra della sua amata Paloma Cuevas, con la quale avrebbe avuto una relazione felice per diversi mesi.

Il 6 novembre 2023 inizierà la prevendita dei biglietti esclusivamente per i membri del Real Madrid e due concerti si svolgeranno allo Stadio Santiago Bernabéu, uno stadio che ospita più di 81.000 persone.

Il club ha dichiarato sul suo account Instagram: “È il primo artista ad annunciare due concerti allo stadio Santiago Bernabeu”.

Quando si terranno i concerti di Luis Miguel in Spagna?

La prevendita è iniziata otto mesi prima dell'evento, che prevede due date prestabilite. il primo Concerti di Luis Miguel in Spagna I giorni saranno 6 e 7 luglio 2024 a Madrid.

Entrambi gli eventi si svolgeranno nello stesso luogo e con esaurireCome annunciato sul social del cantante.

vanità E ricorda, Luis Miguel sponsorizza la squadra del merengue, quindi parte del ricavato dei concerti in Spagna andrà alla Fondazione Real Madrid, che serve ragazzi, ragazze e giovani.

Sono state confermate le prossime date del tour in diverse città spagnole Sito ufficiale Di Luis Miguel:

28 giugno all'arena di Cordoba

30 giugno allo Stadio Cartuja di Siviglia

3 luglio, Navarra Arena, Pamplona

Il 6 luglio allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid

Il 7 luglio allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid

10 luglio all'arena di Murcia

Il 13 luglio allo Stadio Antonio Peróles di Roquetas de Mar

17 luglio al Palau Sant Jordi di Barcellona

18 luglio, seconda mostra al Palazzo Sant Jordi di Barcellona

21 luglio a Voci di Coruña, A Coruña

Il 24 luglio al Festival di Musica Concertistica di Cadice

27 luglio a Ciudad de Valencia, Valencia

Il 31 luglio allo Starlight Festival di Marbella

Il 2 agosto allo Starlight Festival di Marbella

Il 3 agosto allo Starlight Festival di Marbella

Mentre si avvicinano le date degli eventi nel Paese europeo, l'artista, che vanta 33 dischi d'oro, 305 dischi di platino e tre dischi di diamanti, si gode lo strepitoso successo ottenuto con il Luis Miguel 2023 Tour, come abbiamo accennato. Giornale Dalla Spagna, dopo aver visitato quattro paesi e 34 città e aver eseguito 66 concerti davanti a più di un milione di spettatori. (E il)

