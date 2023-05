Luis Miguel ha esaurito tutti i biglietti per il suo Tour 2023 entro 24 ore

Luis Miguel Ettaro Esauriti tutti i biglietti A Concerti che fornirai nel tuo Il tanto atteso tour di ritorno che riceverai quest’anno. Così il cantante ha annunciato che le enormi aspettative generate dalle sue esibizioni si sono riflesse nella vendita dei biglietti.

In questo modo, entrambi sono stati venduti Giro 2023 affiliato ‘sole’ Viene fornito per tutte le date che avrai negli Stati Uniti e in Sud America. Tutt’altra cosa invece per il Messico, dove non sono stati ancora annunciati i prezzi da raggiungere e non sono state confermate le sedi.

Finora Luis Miguel ha confermato solo i giorni e le città in cui apparirà nel nostro paese. Ma si spera che presto possa finalmente annunciare i luoghi e quanto costerà accompagnarlo in questi eventi, che sembrano essere uno degli eventi più importanti dell’anno.

Luis Miguel ha annunciato che i biglietti per il suo tour del 2023 sono esauriti

L’atteso ritorno dal vivo di Luis Miguel con il suo tour del 2023 continua come tendenza. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla stampa del cantante, più di 400.000 biglietti per i concerti di “Soul” sono stati esauriti in meno di un giorno, per concludere lo spettacolo.

È così che il cantante affronterà ancora una volta i suoi affezionati fan per presentare le sue migliori canzoni, che negli anni lo hanno reso la star che è.

Luis Miguel Gallego Basteri, nome completo di “Sol”, è nato il 19 aprile 1970 a San Juan, Porto Rico, ma fin dalla tenera età ha adottato il Messico come suo paese, consolidandosi nel corso dei decenni come uno dei paesi più importanti e di successo interpreti di tutti i tempi.

Quanto costano i biglietti per Luis Miguel a Messico?

I prezzi dei biglietti in Messico non contengono ancora i loro prezzi in tutte le regioni in cui saranno offerti, a differenza di quanto accade con gli Stati Uniti e il resto dell’America Latina, dove questa informazione era già nota pochi giorni fa.

Secondo le informazioni della CNN, solo nel nostro Paese è trapelato il costo dei biglietti per l’esperienza VIP, nota come “El Sol de México Lounge”.

Questa location speciale sarà per l’area principale di ogni luogo in cui ti esibirai a Puerto Rico e costerà undicimila 256 pesos.