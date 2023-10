Luis Miguel si esibirà il 6 luglio 2024 al Santiago Bernabéu di Madrid

Evie

Madrid 30/10/2023 alle 22:58 Ora dell’Europa centrale







Cantante messicana Luis Miguel Lunedì ha annunciato che si esibirà in un prossimo concerto 6 luglio 2024 Nello stadio Santiago Bernabéu, a Madrid.





Il cantante inizierà il suo tour tra Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 17 gennaio, tre giorni prima del previsto.

Luis Miguel è tornato sul palco lo scorso agosto in Argentina con un nuovo tour che proseguirà nel 2024 America ed Europa. Dal 2017 l’artista messicano non tiene un concerto in Spagna. Quell’anno il tour celebrò il suo ultimo album: “México por siempre”.

Ritorno di chi sa b “Sole del Messico” Con l’aiuto delle società Iglesias Entertainment, Fénix Entertainment e CMN Events, le grandi feste lo porteranno anche in questa occasione a Madrid, in un’iniziativa di solidarietà con il sostegno della Fondazione Real Madrid, fondazione presente in quasi un centinaio di paesi e che conta circa 100.000 beneficiari nei cinque continenti e a qualsiasi parte dei benefici.La festa sta andando.





Dopo alcuni giorni di prevendita dei biglietti per i soci, Venerdì 10 novembre La vendita generale inizierà alle 16:00.

Prima di arrivare in Spagna, Luis Miguel aveva pianificato ben altro Cinquanta concerti In più di quindici paesi dell’America Latina, degli Stati Uniti e del Canada.

L’organizzazione lo ha chiarito nei suoi concerti azione Si concentra su di loro canzoni romantiche, i suoi momenti più popolari, le sue incursioni nella ranchera e persino le canzoni della sua prima fase da idolo degli adolescenti. Una rassegna completa di tutta la sua carriera.