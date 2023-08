Luis Rubiales: reazioni dell’ultimo minuto, in diretta | La mano destra del presidente della federazione sospeso denuncia il governo davanti alla UEFA per ingerenza | calcio | gli sport

Le Nazioni Unite celebrano la decisione della FIFA di bannare Rubiales e criticano il suo comportamento “manifestamente inappropriato”.

UN Women Spain ha raccolto più di cinquanta firme in una dichiarazione che celebra la decisione della FIFA di sospendere Luis Rubiales dalla carica di presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) per il suo “comportamento offensivo totalmente inaccettabile” durante la finale della Coppa del Mondo femminile.

Il documento celebra le azioni intraprese dal Consiglio Supremo dello Sport spagnolo contro Rubiales, che potrebbero temporaneamente raddoppiare la pena, mentre il Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) esamina le denunce ricevute contro la condotta del presidente della RFEF, recentemente sospeso.

“La squadra di calcio femminile spagnola è campionessa indiscussa del mondo. Le sue capacità e i suoi risultati dovrebbero essere al centro dell’attenzione. Invece, commenti e comportamenti offensivi totalmente inaccettabili hanno trasformato queste sfortunate prestazioni in qualcosa di meno degno di celebrazione”, si legge nel comunicato. dichiarazione.

UN Women Spain ha riunito più di 50 politici, uomini d’affari, attori e giornalisti, nonché donne di altri professionisti, per sostenere la “tolleranza zero per qualsiasi forma di abuso o molestia, sempre e ovunque, nello sport femminile”.

La lettera è appoggiata dall’ex capo del governo, Jose Luis Rodríguez Zapatero; l’ex ministro Jordi Sevilla; Beatriz Corredor, ex ministro e presidente della Red Electrica de España; il presidente della Corte dei conti, Enriqueta Chicano; Elena Valenciano, presidente della Fundación Mujeres ed ex leader del PSOE; e la campionessa olimpica ed ex vicepresidente del Consiglio d’Europa Teresa Zabel, tra gli altri. È inoltre esplicitamente sostenuto da altre organizzazioni come Plan International Spain, Mujeres Avenir, Platform for Children’s Organizations POI, Fundación Mujeres, Oxfam Intermón, Political Monitor e “mas-democracia.org”.