Luisa Fernanda W e le ultime 5 foto che hanno travolto Instagram

Luisa Fernanda Cattaneo Rios, conosciuta sui social network come “Luisa Fernanda W”, è nata a Medellin nel luglio 1993. Suo padre è morto poco prima della sua nascita e sua madre si chiama Viviana Rios.

È giornalista e giornalista sociale. Nel 2013, per gioco, ha pubblicato il suo primo video su YouTube.. Luisa ha anche lavorato come modella ed è stata l’immagine di diversi video musicali per Rancheras e Reggaeton. Il più famoso di questi è stato il video “For a Beer” del famoso cantante Johnny Rivera, in cui Luisa ha interpretato il ruolo della sua ragazza.

Entrò nel mondo del canto dopo mesiHa pubblicato canzoni come Así Soy Yo, Kiss for Breakfast e Bloqueo.

Luisa Fernanda è una Una star di Instagram molto popolare con oltre 14 milioni di follower, una tendenza che si è diffusa anche al suo enorme successo Canale YouTube con oltre 4,7 milioni di iscritti.

Nel 2017 Luisa era stata precedentemente nominata ai “Colombia Kids’ Choice Awards” e nel 2018 ha ricevuto la notizia della sua nomina nella categoria “Instagramer level Dios Colombia” per gli MTV MIAW Awards. Luisa È famosa per aver realizzato brevi video che mostrano se stessa come una ragazza estroversa che fa lezioni Trucco, acconciature, fare storie, recensioni e parlare di ciò che accade ogni giorno.