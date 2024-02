Luiz Henrique, il trasferimento più costoso della storia del Brasile

l'introduzione Luiz Henrique Andre Rosa da Silva è stato ingaggiato dal Botafogo Brasile dopo il pagamento a Registrare il valore A Betis, 16 milioni di euro. Martedì ha detto che si sente molto “orgoglioso” di essere il calciatore “più prezioso” del Brasile dopo aver attraversato momenti molto difficili. Durante questa stagione non ha giocato minuti supplementari nella squadra andalusa.

“Il ragazzo che lascia la Valle Carajola (una zona montuosa e umile nello stato di Rio de Janeiro) senza sapere nulla e che oggi è il giocatore più costoso della storia del (Brasile).” Riempie di orgoglio me e la mia famiglia“, ha detto l'ala destra nella sua presentazione al Botafogo. Secondo fonti Betic. Il valore di cessione ammonta a 20 milioni di euroCiò lo rende il valore più alto pagato da un club brasiliano per i diritti di un calciatore.

L'investimento del milionario per “portarlo a casa” è stato possibile grazie al fatto che l'imprenditore americano ha acquisito il controllo del tradizionale club di Rio nel gennaio 2022. Giovanni Textorla cui collezione, Partecipazioni dell'Aquila FootballPossiede anche Palazzo di cristalloil seguace olimpico Leone E basato su RWD Molenbeek.

“Ne sono molto orgoglioso perché abbiamo attraversato molte difficoltà e sofferto molto prima di arrivare qui”.ha detto l'attaccante, che non ha nascosto le lacrime durante lo spettacolo, dopo aver ricordato i bisogni attraversati dalla sua famiglia. Un giocatore che, nei suoi esordi, ha dovuto lavorare duro e affrontare le difficoltà con coraggio per raggiungere la vetta.

“Ora ho la forza per aiutare il Botafogo a raggiungere tutto. Voglio mettere tutto il mio talento a disposizione del club. Questo club merita di essere al top.“L’Imam ha aggiunto e ha detto che era così Entusiasta di poter esordire mercoledì contro il Flamengo In uno dei grandi classici del calcio carioca. Ora quello che dobbiamo sapere è se il giocatore si sta adattando bene e soddisfa le aspettative generate.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutto lo sport in un unico posto: l'attualità del giorno, l'agenda con le ultime notizie degli eventi sportivi più importanti, le foto più importanti, l'opinione dei migliori marchi AS, reportage, video e, perché no, anche un po' di umorismo di tanto in tanto.