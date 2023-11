Luka Doncic vestito da Jordan e LeBron trafigge Harden e i Clippers con 44 punti | soddisfazione

I Clippers sono arrivati ​​a Dallas con l’obiettivo di riflettere un senso di urgenza dopo due sconfitte consecutive, nella prima grande partita per il nuovo quartetto di stelle di Los Angeles, e ne sono usciti infuocati. Ogni volta così Luca Doncic Vedere un giocatore che indossa la maglia dei LA Clippers davanti a lui, succedono cose. Cose che generalmente sono vantaggiose per Dallas. Stamattina lo erano 44 puntiCon 17/21 nei tiri, 6/9 nei tre, sei rimbalzi e sei assist, i Mavs hanno aggiunto la loro prima vittoria nella storia del torneo della stagione regolare. Hanno vinto 1-1 e hanno aggiunto la settima vittoria della stagione, mantenendo il secondo posto a ovest.

Una partita la cui intera storia è stata scritta nel secondo quarto. Perché i Clippers erano avanti 33-22 alla fine dei primi dodici minuti, e da allora, Il parziale è stato 55-16 fino a 77-49 secondi prima dell’intervallo. Finora sono arrivati ​​​​a favorire 33-4 (o 17-0)essendo la prima metà della stagione con il punteggio più alto per una squadra Mavs in recupero Derek Lively II E hanno visto come Kyrie Irving Ha collaborato al caso con 27 punti e altri 17 Tim Hardaway Jr Dalla panchina, che continua ad aggiungere altre serate da gol impressionanti. Anche Jaden Hardy è andato in doppia cifra.

Per Luca è stata la 31esima partita con più di 40 punti. È diventato il terzo giocatore nella storia a segnare gol prima dei 25 anni. Avanti, da solo Michael Jordan (52) e LeBron James (36)Per molti, i migliori giocatori di tutti i tempi. Lo sloveno continua a scrivere la storia contro un avversario contro cui è molto bravo, che ha affrontato più volte nelle qualificazioni e di cui possiede le qualità.

Per i Clippers non ci sono nemmeno buone notizie. Kawhi Leonard ha segnato 26 golLa migliore notte di sempre. JAmes Harden è rimasto con 14 punti, tutti nel primo quarto, Russell Westbrook ne ha avuti altri 14 e Paul George ha avuto i tristi 8 punti. Con 3/12 di colpi. Non solo l’invenzione di Los Angeles fallì, ma persero due volte a New York nelle tre partite giocate, segnando 97 e 93 punti, e quando l’attacco funzionò, segnarono 144 punti. Ci sono tanti problemi da risolvere in una squadra che non aveva bisogno di Harden e ha scelto un giocatore problematicoChi crea problemi ovunque si trovi e chi arriva con un contratto di sei mesi. In questo momento sono fuori dai playoff e c’è molto lavoro da fare negli uffici dei Clippers.

Risultati notturni Philadelphia 76ers 124-114 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 107-121 Boston Celtics

Pellicani di New Orleans 101-104 Houston Rockets

Utah Jazz 127-121 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 117-110 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 126-144 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 98-105

Los Angeles Lakers 122-119 Phoenix Suns

il resto del giorno La seconda notte del torneo

L’NBA ha raggiunto questo obiettivo: il campionato stagionale ha funzionato. Giorno 2 di IST, giorno 2 di forti emozioni. I favoriti hanno vinto: Philadelphia vs Detroit, tornando nel secondo tempo ancora con una coppia Tyrese Maxey e Joel Embiid – Causare il caos nella difesa dell’avversario. Settima vittoria per i Sixers, che è considerata la squadra moderna della Eastern Conference e resta al vertice. Boston è ancora molto vicina e attacca Brooklyn senza troppi problemi. Jaylen Brown ha segnato 28 punti e Jayson Tatum ha realizzato la doppia doppia necessaria I Celtics hanno ottenuto la loro prima vittoria nella Super League indiana, dove sono già in testa al Gruppo C.

I lupi hanno vinto anche questa volta grazie a… Città di Carlo Antonioprima di uno dei migliori Victor Wembanyama per la stagione: 29 punti, 9 rimbalzi, 4 stoppate Per il francese che si sente più a suo agio in pista. Fu anche il primo duello tra… Gobert e WimpyI due giganti francesi. I Grizzlies si sentono a disagio dopo otto sconfitte, l’ultima delle quali in casa contro lo Utah, nonostante la sconfitta 37 punti da Desmond Payne. E hanno anche visto come Taylor JenkinsL’allenatore della franchigia si è lamentato gravemente dell’arbitrato in una conferenza stampa. In arrivo una grossa multa Jenkins.

I Lakers sono tornati per sconfiggere Phoenix, che non può ancora contare su tutte le sue stelle, con la loro sconfitta Devin Booker. LeBron James (32 punti, 11 rimbalzi) e Kevin Durant (38 punti) hanno regalato un duello indimenticabile. Cosa che hanno finito per fare quelli di Los Angeles. Un’altra squadra californiana che vinse furono i Kings grazie a una difesa contro i Thunder che non riusciva a fermarsi Dumas Sabonis e la sua tripla doppia È diventato il giocatore del Sacramento con più gol nella storia con 15: 17 punti, 13 rimbalzi e 13 assist con due stoppate.

Sono in viaggio per Houston, con la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Emi Udoka, Che ha saputo soffrire contro i Pelicans e lo ha eseguito perfettamente nella frizione. Jalen Green, Fred VanVleet e Alberin Singun Stabiliscono il ritmo della squadra e Dillon Brooks Il livello di energia della squadra Rockets al quinto posto. Nell’ultima partita della serata, Washington ha perso di nuovo in casa, questa volta contro Charlotte: Mark Williams ha segnato 24 rimbalzi, oltre a 21 punti, così come Gordon Hayward e LaMelo Hanno messo a segno i punti nella terza vittoria stagionale degli Hornets.