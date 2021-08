Lula con il desiderio di essere presidente del Brasile

Brasilia-. L’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva ha confermato di non aver mai voluto essere presidente del Brasile oggi all’età di 75 anni, anche se deve ancora confermare ufficialmente la sua candidatura per le elezioni del 2022.

In una serie di messaggi sul social network Twitter, il fondatore del Partito Laburista (PT) ha scritto che “non ha diritto di recesso” ed è “online” per candidarsi alla presidenza, perché “l’essere umano che ce l’ha perché lo smette di combattere solo quando muore.

Secondo Lula, era convinto di aver compiuto la missione della sua vita quando era riuscito a togliere il Brasile dalla mappa della fame. Pensavo che il mio percorso di combattimento fosse finito. Ed è allora che ho imparato una cosa: una persona con una ragione smette di combattere solo quando muore. Non ho il diritto di ritirarmi, o rimanere in silenzio, o portare odio. Il Partito Laburista ha l’obbligo di tornare. Successivamente definiremo la filtrazione. Non sono ancora un candidato. “Ma sono in lista d’attesa”, ha detto.

Questa settimana, Lula ha intrapreso un viaggio nel nord-est che è visto come l’inizio del suo viaggio verso la corsa per il potere nel 2022.

A Recife, capitale dello stato del Pernambuco, ha incontrato i leader del Partito socialista brasiliano, tra cui il governatore della divisione territoriale Paulo Camara.

Ha spiegato che era “pienamente pronto a parlare ea stabilire alleanze politiche”. C’è solo una cosa a cui non rinuncerò: le persone devono essere incluse nel budget. D’ora in poi non ci fermeremo mai. Si aspettava che viaggiassimo attraverso il paese.

I sondaggi di opinione suggeriscono che Lula è il leader nella corsa presidenziale, emergendo come il principale sfidante del governatore Jair Bolsonaro.

Il secondo giorno della sua visita nel nord-est, sempre a Recife, l’ex leader sindacale ha chiarito che avrebbe preso l’iniziativa di parlare con i militari solo se Bolsonaro fosse stato sconfitto alle urne l’anno prossimo.

Quello che faremo con le forze armate è che svolgano la loro funzione costituzionale. Le forze armate esistono per garantire la sovranità nazionale contro potenziali nemici esterni.

Ha precisato che “se vogliono entrare in politica, (l’esercito dovrebbe togliersi) la divisa, e diventare cittadini comuni, allora possono essere candidati a tutto”.

Quando vince, ha detto, “parlerò perché sarò il suo manager e dirò quello che penso e qual è il suo ruolo. Perché la democrazia non sostiene certo uno Stato civile governato dai quasi seimila soldati che ricoprono incarichi di fiducia nel governo Bolsonaro”.

Secondo l’agenda del tour, martedì l’ex presidente visiterà Teresina, capitale dello stato di Piauí, dove parteciperà ad attività con leader politici, movimenti sociali e uomini d’affari.