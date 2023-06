Lula critica il cibo servitogli durante i suoi viaggi in Italia e in Francia

(Opinione Bloomberg) — Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è lamentato la scorsa settimana del cibo servitogli dai suoi omologhi in Italia e Francia, criticando la qualità e le dimensioni delle porzioni.

“Ho pranzato con [Emmanuel] Macrone et al [Sergio] Mattarella”, ha detto Lula martedì, riferendosi agli incontri con i suoi omologhi francesi e italiani a Parigi e Roma. “Due pasti a palazzo non sono così buoni.”

L’ex dirigente sindacale ha aggiunto che quando viaggia gli manca sempre un piatto grande dove poter portare tutto il cibo che si vuole. “Comunque, siamo sopravvissuti”, ha detto durante un webcast dalla sua residenza ufficiale a Brasilia.

I governi francese e italiano non hanno risposto alle richieste di commento e non hanno fornito dettagli sul menu presentato da Lula.

I suoi commenti, seri o umoristici, non mancano mai di rendere le due capitali culinarie del mondo estremamente orgogliose della loro cucina. I commenti si aggiungono a una serie di controverse retoriche che il leader di sinistra ha usato da quando è tornato sulla scena mondiale, inclusa la sua affermazione che Joe Biden e Volodymyr Zelensky condividono parte della colpa per l’aggressione della Russia in Ucraina.

