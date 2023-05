Lula da Silva difende Maduro e afferma che la tirannia in Venezuela è una “narrativa costruita” | Luiz Inácio Lula da Silva | Nicolas Maduro | Venezuela | LRTMV | Venezuela

Lula da Silva ha difeso Nicolás Maduro e cerca di rafforzare i legami bilaterali. Immagine: Composizione LR / LulaOficial / Twitter / Infobae

Lunedì mattina, 29 maggio, Nicolás Maduro ha incontrato il presidente del Brasile, poche ore prima del vertice che riunirà 10 presidenti latinoamericani a Brasilia martedì 30 maggio. Il Consiglio si è concluso con una dichiarazione congiunta, in cui Luis Inacio Lula ha dichiarato che Da Silva ha difeso Nicolás Maduro e Ha affermato che l’autoritarismo in Venezuela è una “storia costruita”.

Lula e Maduro: cosa ha detto il presidente brasiliano del Venezuela?

Dopo l’incontro bilaterale tra i due leader, Lula da Silva ha sottolineato che l’autoritarismo in Venezuela “è una narrazione costruita” e ha chiesto a Nicolás Maduro di cambiare questa percezione. “Sai molto bene quale narrativa hai costruito sul Venezuela, l’autoritarismo, l’antidemocrazia. Devi decostruire quella narrativa mostrando la tua in modo che le persone cambino idea”.La sedia ha sottolineato.

Ha anche affermato che non si sa molto all’estero del paese di Yaneru, ad eccezione della sua situazione politica. “Sono stato in paesi che non sanno dove sia il Venezuela, ma dicono che il Venezuela ha una dittatura”. Ha aggiunto che il modo migliore per cambiare questa immagine sarebbe indire libere elezioni nel paese di Lanero.

Va notato che il presidente brasiliano ha affermato di cercare di rafforzare le relazioni bilaterali a tutti i livelli. Pertanto, non ha esitato a mostrarsi favorevole L’adesione del Venezuela al gruppo BRICS.

Il presidente brasiliano ha affermato che cerca di rafforzare le relazioni bilaterali a tutti i livelli. Foto: Ministero degli Affari Esteri venezuelano/Twitter

Maduro in Brasile: cosa dicono le organizzazioni per i diritti umani sul Venezuela?

Le dichiarazioni di Lula da Silva hanno suscitato scalpore, come ha fatto il governo venezuelano Apertura di un’inchiesta presso la Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità.

Allo stesso modo, i rapporti delle Nazioni Unite hanno documentato arresti arbitrari, torture ed esecuzioni extragiudiziali commesse in Venezuela.