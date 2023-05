Lula dice che Carlos III gli chiese in privato di “prendersi cura della foresta amazzonica”.

Lola e il re si sono incontrati a Buckingham Palace venerdì sera, alla vigilia dell’incoronazione di un nobile britannico.

Lo ha spiegato il capo del gigante sudamericano, che comprende oltre il 60% delle più grandi foreste tropicali del pianeta, durante una conferenza stampa a Londra.

Sabato il presidente del Brasile ha esortato i paesi sviluppati a “prendere sul serio la questione climatica”.

Venerdì, dopo un incontro tra Lula e il primo ministro britannico, Rishi Sunak, il Regno Unito ha promesso di donare 80 milioni di sterline (circa 92 milioni di euro) al Fondo Amazzonia, istituito nel 2008 per preservare la foresta e in cui La Norvegia lo è. Il principale benefattore.

Come ha fatto a novembre alla COP-27 in Egitto, Lula ha criticato aspramente i paesi sviluppati per non aver mantenuto la promessa del 2009 di raccogliere 100 miliardi di dollari all’anno in aiuti per il clima contro l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas serra. Gas serra nei paesi più poveri.

“Questi paesi le cui foreste sono state distrutte durante l’industrializzazione 200 anni fa devono capire che sono in debito con loro quando si tratta di emissioni di carbonio e devono pagare quel debito in modo che possiamo preservare le nostre foreste”, ha aggiunto Lula.

Tornato al potere per un terzo mandato lo scorso gennaio, Lula, che ha guidato il Paese sudamericano dal 2003 al 2010, si è impegnato a fare della salvaguardia dell’Amazzonia una priorità e a porre fine alla deforestazione illegale entro il 2030.

“È una questione d’onore”, ha insistito a Londra.

Sotto la presidenza del suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro, la deforestazione media in Amazzonia è aumentata del 75% rispetto al decennio precedente.