Lula promette di creare “rapidamente” nuove terre indigene in Brasile

SAN PAOLO, 13 marzo (EFE). – Il presidente brasiliano, Luis Inacio Lula da Silva, lunedì ha promesso agli indigeni di riprendere “rapidamente” la creazione di nuove riserve, paralizzate durante il regno di Jair Bolsonaro (2019-2022), e di facilitare il loro accesso al credito aumentare la loro produzione agricola.

“Dobbiamo legalizzare rapidamente le terre indigene che sono nelle fasi finali dello studio in modo che loro (i loro abitanti) possano aumentare la loro capacità produttiva e aiutare a prendersi cura del clima”, ha detto il presidente a dozzine di capi indigeni nello stato amazzonico di Roraima. .

Lula si è recato nella Riserva Raposa Serra do Sul, vicino al confine con la Guyana, per partecipare alla 52a sessione dell’Assemblea Generale dei Popoli Indigeni Roraima, che riunisce da sabato a martedì circa 2.000 rappresentanti indigeni della regione.

Nel suo discorso, Lula ha insistito sul fatto che i minatori clandestini che operano illegalmente nelle terre indigene di Roraima, ricche di metalli preziosi come l’oro, saranno “certamente” espulsi.

Ha sottolineato che “questo oro non appartiene a nessuno, esiste perché la natura lo ha posto e nessuno ha il diritto di trasferirlo senza il permesso delle popolazioni indigene”.

L’ex sindacalista ha anche promesso di inserirli in un programma federale di finanziamento agricolo, in modo che possano “migliorare e aumentare” la loro capacità produttiva, sia per l’autoconsumo che per la vendita.

“Se abbiamo i soldi per finanziare l’uomo d’affari ei grandi proprietari terrieri, come (è possibile) che non ci siano soldi per finanziare i nativi e la loro produzione? Qualcosa non va”, ha detto.

Il capo dello Stato ha anche promesso di “investire molto” per migliorare l’assistenza sanitaria nei villaggi, istituendo centri sanitari permanenti e distribuendo medicine “gratuite”.

Allo stesso modo, Lula ha attaccato il precedente governo, guidato da Bolsonaro, il leader dell’estrema destra brasiliana, per aver lasciato un paese “disintegrato” e mancato di rispetto “indigeni, donne, neri e artisti”.

Questa è la seconda volta che Lula visita gli indigeni di Roraima da quando ha assunto il potere il 1° gennaio.

La prima visita è avvenuta il 21 gennaio per constatare la grave crisi umanitaria in cui versano gli Yanomami, uno dei gruppi etnici più importanti della regione e le cui terre sono state devastate negli ultimi anni da migliaia di minatori sotterranei.

L’uso del mercurio e di altri prodotti tossici per estrarre l’oro ha inquinato i fiumi, lasciando gli Yanomami senza la loro principale fonte di cibo, causando molti casi di malnutrizione e malaria mortale.

In quella terra, lo scorso gennaio, il governo ha lanciato una massiccia operazione di polizia e militare per espellere più di 20.000 minatori clandestini che vi lavoravano.

Il leader del popolo yanomami, Daffy Kopenawa, ha denunciato lunedì all’assemblea che una parte dei minatori illegali ha attraversato il confine con il Venezuela o si è recata in altre regioni dell’Amazzonia brasiliana.

“Vogliamo che tutti i minatori se ne vadano! L’estrazione mineraria ci sta uccidendo, sta uccidendo i fiumi, sta uccidendo lo spirito della foresta! Non ne abbiamo bisogno nelle nostre case”, ha detto, chiedendo in seguito al capo Lula ulteriori rinforzi della polizia e altro ancora. medici del suo distretto. EFE

