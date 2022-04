Lula promette di invertire le decisioni di Bolsonaro sulle popolazioni indigene

L’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, finora il favorito alle elezioni presidenziali di ottobre, ha dichiarato martedì che se avesse vinto le elezioni, avrebbe revocato le decisioni del presidente in carica Jair Bolsonaro che interessano le popolazioni indigene, comprese quelle che promuovono l’attività mineraria nelle loro terre.

Il leader di sinistra ha anche promesso di nominare un aborigeno ministro degli Affari aborigeni se fosse riuscito a riguadagnare la posizione che aveva ricoperto tra il 2003 e il 2010.

Lula ha raccontato a circa 7mila membri di gruppi indigeni riuniti nella capitale, Brasilia, che ogni “decreto Bolsonaro che crea problemi dovrebbe essere immediatamente abrogato”.

“Non possiamo permettere che i risultati della loro lotta vengano rimossi da decreti per garantire diritti a coloro che credono che le nostre foreste e i nostri animali debbano finire”, ha dichiarato Lula. “Voglio dire loro che se torniamo al governo, nessuno in questo paese farà nulla sulle terre indigene senza il loro consenso, decisione o accordo”.

Bolsonaro sottolinea che l’attività economica non dovrebbe essere ostacolata da questioni ambientali o di diritti umani e insiste sul fatto che le stesse popolazioni indigene trarrebbero vantaggio dall’apertura delle loro aree all’estrazione mineraria. Le riserve indigene sono spesso le terre più protette dell’Amazzonia, ma i minatori cercano di sfruttarle.

La manifestazione davanti al palazzo del Congresso brasiliano ha attirato migliaia di persone provenienti da 200 gruppi indigeni in Brasile. Si sono accampati nell’area la scorsa settimana per fare pressione sui legislatori in un momento in cui l’estrazione illegale e la deforestazione sono in aumento nel paese sudamericano.

Gwenya Wapicana, l’unico rappresentante indigeno al Congresso, ha affermato che i popoli indigeni hanno bisogno di protezione dopo le azioni di Bolsonaro negli ultimi anni, comprese le modifiche al FUNAI, l’agenzia governativa per gli affari indigeni.

“I nostri diritti vengono calpestati”, ha detto Wabishana.

La campagna presidenziale di Lula dovrebbe iniziare ufficialmente il 7 maggio, quando la dirigenza laburista dovrà approvare la sua candidatura.