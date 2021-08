Lula sosterrà qualsiasi candidato contrario a Bolsonaro in Brasile – Prensa Latina

Nel terzo giorno del suo tour nel nord-est del Paese, il fondatore del Partito dei Lavoratori (PT) ha assicurato a 50 leader politici di Teresina, capitale dello stato di Piauí, di non aver paura di una terza strada alle elezioni del prossimo anno giusto.

Ha sottolineato che dalla sua candidatura alla presidenza, ha affrontato candidati di vari partiti, motivo per cui non si oppone all’idea di organizzazioni politiche che rilasciano nomi.

In uno scambio di opinioni, l’ex presidente ha sostenuto che se non fosse andato al secondo turno, avrebbe sostenuto qualsiasi candidato che si opponesse a Bolsonaro.

Fonti vicine al partito laburista hanno indicato che un albergo della zona aveva incontrato i leader di nove partiti e alla presenza del governatore Wellington Dias.

Il vicepresidente dello Stato, Evaldo Gomez, presidente di Solidaridad, ha confermato che Lula era stato nominato precandidato alla Presidenza della Repubblica e che non si opponeva alle richieste della base alleata.

“Ha detto che è un candidato alla carica di presidente per sconfiggere il genocidio, e che potrebbe avere più di una nomination, e che la cosa più importante è che il secondo turno discute tutti i programmi del governo”, ha detto.

Gomez ha sottolineato la chiusura del Consiglio nazionale di solidarietà con Lula. “Per me nello stato è perfetto”, ha commentato, “perché ho sempre votato per Lula ed è l’eterno presidente”.

Zé Carvalho, del Partito Comunista Brasiliano, ha commentato che l’ex leader metallurgico ha difeso i sindacati di partito, ha presentato una visione politica per il Paese e la necessità di includere i poveri nel bilancio pubblico.

Ha assicurato che lotterà per raggiungere il secondo turno, ma in caso contrario sosterrà qualsiasi candidato contro Bolsonaro. L’incontro è stato molto fruttuoso e Lola era pronta ed emozionata per il pre-run.

A Teresina l’ex presidente domani incontrerà gli imprenditori.

msm / ocs