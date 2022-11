Ieri pomeriggio Warner Bros e Avalanche Software hanno condiviso un nuovo gameplay per Hogwarts Legacy, dove oltre a condividere i dettagli del gioco Come funziona l’editor dei personaggi?e forniscono anche un’interessante quantità di informazioni, ad esempio numero di incantesimi Che otterremo durante il gioco, che raggiungerà un numero 20 in totale.

Nel Video condiviso Ieri, il direttore del gioco Alan Teo ha confermato che i giocatori potranno vedere il numero totale di magie e Cambialo come preferisci durante l’avventurae che possiamo modificare con il D-Pad. Inoltre, sebbene non lo abbiano mostrato, hanno anche assicurato che troveremo molti strumenti magici che possiamo usare.

L’ultima eredità di Hogwarts sembra incredibile, conferma il numero totale di incantesimi e altro ancora

Un dettaglio che i più puri apprezzeranno della foto è che Tew ha confermato che avremo la possibilità di modificare l’HUB a nostro piacimento, e ottenere un’immagine perfettamente pulita, esaltando così la sensazione di immersione nel titolo. Come abbiamo visto primaDurante l’eredità di Hogwarts, è stato confermato Ciascuna delle sale comuni avrà le proprie tracce musicaliqualcosa che è stato fatto in modo completamente consapevole.

Usando incantesimi come Revelio, possiamo trovare vari segreti in tutto il castello sotto forma di oggetti da collezione. Pertanto, gli utenti che vogliono completare al massimo i titoli dovrebbero davvero prestare attenzione per ottenere tutti i collezionabili presenti nel gioco. Inoltre, avremo un menu dettagliato che ci mostra i nostri progressi nel mondo magico.

Purtroppo è stato confermato Il sistema dei punti home non avrà funzioni utilizzabili, anche se avrà uno sfondo narrativo. Allo stesso modo, non introdurremo nemmeno alcuni giochi classici del magico universo di Harry Potter, come Wizard’s Chess, anche se il team ha confermato che tutto Ciò che non è incluso cerca di dargli un aspetto narrativo.