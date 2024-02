L'ultima partita di Juan Martin del Potro è durata due anni

Non era solo un'altra notte. Dopo che sono trascorsi 965 giorni o 23.168 ore senza che siano state giocate partite ufficiali, Juan Martin del Potro È tornato a giocare a tennis professionistico. E avrebbe saputo che quella era la sua ultima volta.

Una notte così colorata, come raramente si è vista negli ultimi anni al Tennis Club di Buenos Aires, da ricevere Per il campione degli US Open 2009 davanti a più di 5.000 spettatori con innumerevoli figure del tennis argentino legate anche al Boca Juniors, La squadra che ammira. Lo ha fatto davanti al suo amico e compagno di strada Federico Delbonische potrebbe essere la sua ultima partita da professionista, una partita che corrisponde a Primo turno dell'Open di Argentina 2022.

Juan Martin del Potro e Federico Delbonis. GT

In questo contesto, È stata una vittoria per 6-1, 6-3 per il Man in Blue (recentemente in pensione). L'inizio di Ibn Tandil non è stato dei migliori, partito tra dubbi e sfiducia nel proseguire, situazione di cui ha approfittato il suo connazionale. Già nel secondo si è vista più parità, ma nel settimo gioco, quando Delbonis ha perso la forma e ha stretto la presa sulla strada verso la sedia, è andato vicino alla vittoria. Tutto ciò che restava erano le lacrime Delbo Ciò indica la chiusura imminente.

“Sono due anni e mezzo che dormo per il dolore e mi sono cominciate a succedere cose incredibili. Ho guidato per tre ore e ora devo fermarmi per sgranchirmi le gambe. Questo è quello che devo fare. La mia battaglia ora implica salute e vincere con qualità”, diceva in quei giorni la vita. Devo essere sincero, non punterò alla rimonta, ai miracoli o al ranking mondiale. Oggi è la mia realtà.”

L'8 febbraio 2022 è entrato nella storia del tennis mondiale. Non era per il gusto di raggiungere il successo, un titolo o un record. Ma è stata una giornata che gli appassionati di sport non dimenticheranno mai.