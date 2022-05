L’ultima patch V Rising aggiunge nuove opzioni di configurazione grafica, contenuti e funzionalità

Stonelock Studios Rilasciato questa settimana nuovo aggiornamento al pubblico Sopravvivenza Vampiro V. altezzaCome già sappiamo, trascorre le prime settimane della sua vita risolvendo problemi tecnici e implementando piccole modifiche al bilanciamento prima che i suoi sviluppatori tornino nell’oscurità per lavorare su contenuti accattivanti. Naturalmente, dentro Note di correzione Sono stati corretti alcuni bug; Ma anche piccole novità che potresti aver trascurato.

Tra questi troviamo la prima presentazione dei nuovi parametri in Impostazioni video, che è “Texture Quality” e anche una casella per limitare manualmente il limite FPS del gioco senza dover andare al pannello di controllo di Nvidia o ad altre app esterne per lo stile. La riduzione della prima di queste opzioni consente di risparmiare una discreta quantità di memoria video, quindi se stai giocando su una piattaforma VRAM limitata, questa opzione potrebbe aiutarti a ottenere più fotogrammi sul tavolo.

È anche interessante notare che Stunlock ha aumentato le possibilità di trovare alcuni oggetti importanti quando si sconfiggono i nemici: più specificamente, stiamo parlando di semi di piante diverse, progetti (uno studio di 3a classe) e gemme d’oro. Come se non bastasse, è stato anche aggiunto abaya con cappuccio La prima corrispondenza contiene variabili delle classi 1, 2 e 3; Mentre il secondo non ha alcun effetto sulle statistiche.

Un’altra modifica che ha attirato la nostra attenzione è che durante la ricerca di un server su cui creare un personaggio, ora avrai l’opportunità di controllare l’elenco dei dettagli Quanti giorni sono passati nel gioco. Ovviamente più passa il tempo, più è probabile che i giocatori che abitano questo mondo siano davvero ben preparati: se si vuole giocare al PvP, questo tipo di informazioni è molto importante. Allo stesso modo, la dimensione massima del clan è stata aumentata a 50 e i membri del clan verranno visualizzati di conseguenza nell’interfaccia.