L’ultima truccatrice di Victoria Federica scatena una raffica di meme | la grande esplosione

Le reti sono spietate per chi le conosce mancanza di adempimento. Qualsiasi passo falso, errore o commento che potrebbe essere frainteso potrebbe indurre gli utenti di Twitter a tirare fuori le armi e convertire un’immagine o una frase in Bianco di tutti i memeE, naturalmente, più luce sei esposto, più facile è che i riflettori cadano su di te.

questo è Vittoria FedericaIl Nipote del re Filippo VI e nipote dell’Infanta Elena de Bourbon e Jaime de Marechalar, dovresti essere già molto chiaro; Ebbene, dopo le recenti foto che ha postato sul suo Instagram in cui la si vede con una carnagione molto più scura del solito per lei a causa di quella che sembra essere una combinazione di abbronzatura e trucco, ha scatenato creatività e umorismo sulle reti e per giorni, i meme non hanno smesso di venire fuori.

Alcuni, sempre senza umorismo, l’hanno fatto battute pittoriche Confronta il colore della sua pelle con il colore di una carota. Altri hanno creato codici per il metodo di applicazione del trucco, in cui sono coinvolti alcuni costruttori. Alcuni hanno affermato che il tono della pelle un po’ rossastro Effetto Nel suo ultimo post sui social Ricorda i giorni di nebbia E tra tante altre battute c’è chi l’ha paragonato a Ruperta, la celebre mascotte del mitico programma televisivo. uno due tre… rispondi ancorache è stata una bella percussione.

E tu, hai visto il meme più divertente sul trucco di Victoria Federica? Ti leggiamo sui social!