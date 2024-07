L’ultima versione di Android ti consentirà di passare dal cellulare al tablet durante una chiamata

I dispositivi Android si capiscono sempre meglio. Da diversi anni Google lavora per portare la Spagna e il resto dei paesi Maggiore e migliore integrazione dei dispositivi Android tra loro. In questo modo, potrebbe essere più semplice lavorare quotidianamente con diversi di essi, o addirittura utilizzarli per rintracciare il tuo telefono in caso di smarrimento.

È qualcosa che altri marchi come Apple, Samsung o Huawei prendono molto sul serio e rende più facile per una persona possedere più dispositivi del marchio per farli comunicare tra loro. Questo Può essere molto utile per svolgere tutti i tipi di compitiQuindi è sicuramente un punto a favore.

Ora, Google ha iniziato a implementare una nuova funzionalità Android che consente agli utenti Cambia dispositivo durante la chiamata Per poter proseguire da un cellulare o tablet diverso da quello che ha avviato la chiamata.

Servizi multidispositivo

Per facilitare il flusso di lavoro tra diversi dispositivi, molti marchi si impegnano a fornire loro alcune funzionalità che… E renderli capaci di comunicare tra loro Per eseguire determinati compiti. Questo è ciò che Google vuole implementare su Android con i suoi nuovi servizi multi-dispositivo.

Si tratta di una nuova funzione che è già stata integrata nei tablet Android e che dovrebbe raggiungere molti utenti nelle prossime settimane. Attualmente, questi servizi forniranno due opzioni per gli utenti. Uno di loro lo consentirà Possiamo avviare una chiamata dal cellulare e continuarla dal tablet Oppure dal cellulare secondario. Queste chiamate saranno compatibili solo con alcune app, come Google Meet, quindi non è chiaro se sarà possibile anche inviare telefonate.



Servizi Android multidispositivo

D’altra parte, offre anche la possibilità di registrare automaticamente i nostri dispositivi insieme, in modo che ogni volta che una persona attiva la funzione di condivisione Internet, gli altri possano accedere automaticamente, senza dover inserire la password. Questa funzione sì Non sarà disponibile sui dispositivi Samsung, Poiché hanno già la funzione di punto di accesso automatico.