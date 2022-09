Xbox sta cambiando con il sistema e la sua interfaccia console Xbox serie X | SCerca di modificare leggermente le colonne visibili in modo che gli utenti abbiano nuove opzioni quando interagiscono con i sistemi. In conseguenza di quanto sopra, L’ultimo aggiornamento di Xbox Insider aggiunge la possibilità all’avvio della console, Essendo completamente configurabile dall’utente.

Attraverso Cavo XboxLe ultime note sulla patch sono state pubblicate per Xbox Insider, che forniscono diverse funzionalità per aumentare la produttività e l’interazione degli utenti. Oltre alla possibilità di cambiare il colore del LED del controller Elite Series 2, Ora avremo anche la possibilità di disattivare i suoni di avvio della console, Per chi non ama questa funzionalità soprattutto in ambienti silenziosi.

L’ultimo aggiornamento di Xbox Insider aggiunge funzionalità all’avvio della console

Come accennato, questa funzionalità è attualmente in fase di test nell’episodio Alpha per Insiders, ma dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane. Attualmente, Per il semplice fatto di andare su Impostazioni, quindi Generale, Volume e Uscita audio e infine Opzioni aggiuntive, possiamo silenziare i nostri controller in modo che non emettano un suono di avvio. Sebbene questa funzionalità possa non sembrare importante, è un dettaglio molto potente, soprattutto per le persone che di solito giocano di notte.

I componenti aggiuntivi premium sono quelli che Xbox aggiunge alle sue console, che sono sempre alla ricerca Ottimizzazione e accessibilità per tutti i giocatori. In questo momento l’azienda sta rivedendo l’interfaccia principale, Presto avremo molte novità in merito.