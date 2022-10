L’ultimo giorno in Brasile Campagna elettorale libera alla radio e alla televisione

Il sito web ufficiale del TSE indica che da venerdì è vietata la diffusione politica attraverso incontri pubblici o promozione di manifestazioni e l’uso di apparecchiature audio fisse, tra le 8:00 e le 24 ore, fatta eccezione per la campagna di chiusura, che può essere estesa per altre due ore.

Il tribunale determina che le liste elettorali pagate terminano ufficialmente alle 22:00 ora locale di sabato. Anche alla vigilia del secondo turno, la normativa consente anche lo streaming gratuito di contenuti su Internet.

Oltre a implementare attività della campagna come la distribuzione di poster e altri materiali stampati e lo svolgimento di manifestazioni utilizzando auto sonore.

Il provvedimento prevede inoltre che le attività rimarranno chiuse 24 ore dopo la fine della causa di domenica.

Queste regole sono valide per tutti i siti nazionali, in quanto il secondo turno di votazioni si svolgerà il 30 ottobre.

Secondo un articolo giudiziario, l’uso di altoparlanti e altoparlanti o la promozione di una corrida o di una roulotte, nel giorno del conteggio, è un reato.

Le violazioni sono punite con la reclusione da sei mesi a un anno, in alternativa alla prestazione di servizi alla collettività per lo stesso periodo, e con multe che possono arrivare a circa tremila dollari.

Il tribunale determina che spetta ai giudici nominati dai tribunali elettorali regionali analizzare le rivendicazioni sulla sede delle elezioni e adottare misure in merito all’equa distribuzione dei locali a partiti politici, sindacati e coalizioni.

La giustizia elettorale ha confermato che l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, il candidato del PT in cerca del suo terzo mandato (2003-2011), ha vinto il primo turno il 2 ottobre con il 48,43% dei voti.

Il leader di estrema destra Jair Bolsonaro, che vuole essere rieletto dal Partito Liberale, ha ottenuto il 43,20 per cento, un indicatore molto più alto di quanto previsto dai sondaggi.

Entrambi i politici si opporranno alla scheda elettorale, perché non hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti in quel primo concorso, ovvero più della metà dei voti validi (esclusi i voti nulli), come previsto dalla normativa nazionale per essere eletto.

Un’indagine del Datafolha Institute, pubblicata giovedì, ha rivelato che l’ex presidente aveva il 53 per cento dei voti validi contro il 47 per cento degli ex militari del referendum.

L/oc