Il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles è ora pronto per ospitare Golden Globe 2022. La Hollywood Foreign Press Association (HFPA), che organizza i premi, annuncerà il nome di I vincitori della 79. edizione Questa domenica 9 gennaio dalle 18:00 (2:00 GMT di lunedì, ora spagnola).

Festeggia la polemica Belfast, il film di Kenneth Branagh e The Power of the Dog di Jane Campion hanno ottenuto sette nomination nelle categorie cinematografiche, mentre la terza stagione di Succession è stata trasmessa in TV. Preferito con cinque nomination.

festa Avrà una presenza spagnola Grazie alla mia nomination “Madri parallele” da Pedro Almodóvar, che è in competizione per il miglior film in lingua straniera e la migliore colonna sonora originale foto di Alberto Iglesias, In precedenza Javier BardemNominato come miglior attore protagonista per Essere i Ricardos.

L’ultimo minuto dei Golden Globes 2022

evento che Si terrà lunedì mattina in Spagna, Non si sa se sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale dei Golden Globes, quello che si sa è che Non sarà trasmesso in TV. In effetti, la NBC, che trasmette dal 1996, ha annunciato a maggio dello scorso anno che l’avrebbe abbandonata.

Tale rifiuto è stato dovuto alla polemica sorta in questi mesi in cui è stato accusato l’HFPA Mancanza di diversità e altre pratiche etiche altamente discutibili Tra i suoi membri, ad esempio, ha approfittato dei meravigliosi viaggi e dei lussuosi regali offerti da studi, reti televisive e piattaforme di trasmissione.

Per compensare la mancanza di diversitàL’organizzazione ha accettato nuovi membri, inclusi molti ispanici e afroamericani, sebbene un numero limitato di persone escluda ancora la stragrande maggioranza dei giornalisti che lavorano quotidianamente a Hollywood.

D’altra parte, loro Nuovo Codice di Condotta Proibiscono ai loro membri di accettare qualsiasi dettaglio che potrebbe portare a un conflitto di interessi con i Golden Globe e impongono restrizioni di budget.

Scegli i vincitori dei Golden Globes 2022

I membri dell’Assemblea hanno tempo fino a questa domenica, giorno della cerimonia, per votarla Vincitori dei Golden Globes. Netflix ha voci di tutti i generi: drammi, commedie e serie limitate (serie corta). Oltre a questo, le nomination che ha ricevuto nella sezione cinema.

Dal canto suo, HBO raccoglie anche diverse nomination distribuite tra il suo brand: HBO e HBO Max. Comunque, dobbiamo aspettare Lunedì 10 gennaio per conoscere i film e le serie vincitori dei Golden Globe Awards 2022.