L’ultimo smartwatch di Samsung scende sotto i $ 200 durante il Black Friday di Amazon

Samsung Galaxy Watch4 con cinturino da 40 mm è stato ridotto a € 199 Su Amazon e altre organizzazioni. Questa è una drastica riduzione dell’ora Di solito è sopra i 150 euroEd è il compagno perfetto per i tuoi dispositivi mobili. Inoltre, è un modello Uscito quest’estateCosì riceverai anche gli ultimi aggiornamenti.





Acquista lo Smart Watch Samsung Galaxy Watch4 al miglior prezzo

Stiamo esaminando il modello di questo orologio che ha un prezzo al dettaglio di 269 euro, ma questo Black Friday è stato ridotto a € 199 Su Amazon, il che significa 70 euro di sconto. Per questo prezzo lo puoi trovare anche nella maggior parte degli stabilimenti, è una riduzione generale, compreso Componentistica del computere Fnak NS mercato dei media.

Samsung Galaxy Watch4 – Smart Watch, monitor della salute, monitoraggio dello sport, batteria a lunga durata, 40 mm, Bluetooth, argento (versione ES)

Samsung Galaxy Watch4 è stato il primo modello sul mercato Indossa OS 3Il nuovo importante aggiornamento del sistema operativo di Google per gli smartwatch. La mossa è il risultato dell’unione delle due società, con Samsung che esclude di continuare a utilizzare Tizen per aiutare Google a sviluppare la sua piattaforma.

Ha un design semplice e moderno che si distingue dallo schermo SuperAMOLED ad alta risoluzione da 1,36″ (330 PPI) rinforzato con Gorilla Glass DX per evitare graffi. All’interno, c’è un processore Samsung Exynos W920 da 5 nm accompagnato da 1,5 GB di RAM per prestazioni fluide. La memoria interna da 16 GB consente di installare varie app e salvare musica per l’ascolto offline.

Questo modello è dotato di connettività GPS, Wi-Fi, Bluetooth e NFC (non LTE) ed è dotato di sensori: PPG (BioActive), ECG (elettrocardiogramma), BIA (impedenza bioelettrica), SPo2, accelerometro, giroscopio e barometro per registrare l’attività fisico, in quanto offre anche 100 modalità sportive.

