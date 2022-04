L’umile storia di Messi che riceve una maglia da un club brasiliano sconosciuto

Alex Dias, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain, ha dichiarato di aver regalato a Lionel Messi una maglia di una squadra brasiliana all’inizio della stagione in corso.

La stella del Paris Saint-Germain che affronterà lo Strasburgo venerdì alle 14:00 a Città del Messico, Lionel Messi, ha in casa diverse maglie delle squadre di calcio.

Nel settembre 2021, l’argentino ha aggiunto alla sua impressionante collezione una maglia Alex giorniL’ex attaccante del San Paolo Vasco, Goias E ha difeso il Paris Saint-Germain nella stagione 2001-02.

L’incontro è arrivato dopo che il brasiliano ha invitato a guardare la partita della nazionale francese al Parc des Princes contro Manchester corrispondente alla fase a gironi di Champions League.

“Sono rimasto in box e (direttore sportivo) Leonardo mi ha salutato molto teneramente. Il giorno dopo sono andato al centro sportivo e ho potuto parlare con i giocatori. Ho parlato con (l’allenatore) Maurizio) Pochettino, che era mio collega al Paris Saint-Germain. È stato bello perché ho potuto fare foto con lui, Mbappé S Messi“, Raccontare ESPN.

Messi con Alex Dias, ex attaccante del Paris Saint-Germain Profilo personalmente

Alex è stato accompagnato nella visita dall’ex giocatore argentino Giovanni Paolo Sorenche ha anche difeso il club parigino.

Ho preso le magliette da Goias a cosa hai dato Pochettino e Messi. Soren ha spiegato a Messi che ho giocato con il Paris Saint-Germain! Ringraziandolo per il regalo, abbiamo fatto una foto insieme e registrato un video di mia figlia. Era molto gentile. Non so se lo so GoiasMa dopo che ho pubblicato la foto, è diventata virale sui miei social media.

L’ex attaccante ha portato fortuna al PSG, che ha vinto 2-0 città a partire dal Guardiola Con un gol di Messi. “Ho scherzato con i registi sul fatto che dovevo andarci tutto il tempo perché ho dato loro fortuna”.

Nella sua seconda visita della stagione a Parigi, Alessio Guarda come il Paris Saint-Germain ha sconfitto 1-0 Real Madrid Negli ottavi di finale Champions League con l’obiettivo di Mbappé.

“Questa volta ci ho convissuto NeymarChe è sempre molto affettuoso con me. Gli ho anche regalato una maglietta da Goias (Lui ride). È stato molto bello con i miei amici che mi hanno accompagnato a Parigi. Questa partita contro il Real sembrava un duello tra le due squadre: Messi, Mbappé, Neymar, Benzema…”, Lei disse.

Tuttavia, il PSG è stato eliminato prima Real Madrid Nella gara di ritorno ed è entrato in una grave crisi. Nelle ultime settimane ci sono state speculazioni sulla partenza dell’allenatore Pochettinodirigente sportivo Leonardo Anche Neymar. Nemmeno la vittoria del titolo francese ha smorzato il morale.

“È un momento complicato per quello che è successo Champions League. Il pensiero dei tifosi e del consiglio che ha assunto questi giocatori era che avrebbero vinto con una valanga di voti. Ma non è così perché dall’altra parte ci sono giocatori che vogliono avere successo anche nel calcio. Ecco perché le cose vanno diversamente”.

Attualmente, il PSG sta ancora cercando di convincere Mbappe a rimanere nella squadra, ma Real Madrid Potrebbe diventare la tua nuova casa.

“Penso che Mbappé Scomparirà, non so come sarà. Hanno bisogno di assumere un altro grande attaccante, perché hanno i soldi per quello, per uscire forte Champions League. Se se ne va, sarà una grande perdita per il PSG. Neymar E Messi penso che rimarranno perché hanno un contratto”.