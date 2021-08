Luminaria Tales, il nuovo gioco di ruolo di Bandai Namco, arriva su iOS e Android

Bandai Namco Ieri durante la Gamescom 2021 ha annunciato una nuova puntata della saga racconti Per dispositivi Android e iOS. Racconti di apparecchi di illuminazione, il nome dato a questo capitolo inedito all’interno della saga di ruolo giapponese, si concentrerà solo sul gameplay che questo tipo di dispositivo mobile permette ed è ambientato in Un mondo completamente nuovo all’interno della saga. Mentre ci siamo già goduti la prima anteprima fornita con la sua presentazione che hai di seguito, i dettagli della sua data di uscita sono al momento sconosciuti.

Se il nome Racconti di apparecchi di illuminazione Ti sembrava vecchio, non hai tutti i torti. Alla fine dell’anno scorso lo abbiamo ripetuto Bandai Namco haba registrado nome di Racconti di apparecchi di illuminazione In Europa, un fatto ha portato alla conferma di questa nuova consegna. Nonostante la prima anteprima mostrata fosse molto breve in termini di dettagli molto specifici, abbiamo avuto l’opportunità di dare una prima occhiata a Cura dell’ufficio tecnico, che segue un’estetica molto simile a quella delle consegne alle console desktop, e sistema di combattimento, che sembra essere ereditato interamente dai suoi fratelli maggiori.

Membri racconti Siamo fortunati, poiché Tales of Arise, uscirà il prossimo capitolo 10 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, ha ricevuto nei giorni scorsi anche nuove informazioni in merito nuovi personaggi Possiamo incontrarla durante l’avventura. Questo nuovo episodio è chiaramente alla ricerca Meccaniche e grafica aggiornate senza tradire l’essenza epica del design e dello sviluppo; Ciò può anche far apparire obsoleti alcuni aspetti, il più evidente è la mancanza di contatto fisico tra parti della mappa e le parti interne a causa di carichi intermedi – ma se nulla è distorto, potrebbe essere Uno dei migliori giochi di ruolo dell’anno: Divertente, con personaggi carismatici e un ambiente straordinario”, dettagliamo nel dettaglio impressioni.