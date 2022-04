Luna Ki lancia Piketaison con Lola Indigo | Videoclip | Presente

Chiave lunare S Lola Indaco Hanno già avviato la loro tanto attesa collaborazione. Pictisone Ha raggiunto il suo pubblico il 22 aprile tre giorni prima che, il diciannove del mese, questa nuova canzone fosse annunciata a sorpresa ai cantanti.

Questo è il secondo singolo estratto dall’album di debutto dell’artista dell’autotune, CL34Nche nonostante sia in tournée in ambienti di musica underground dal 2019, Ha raggiunto le orecchie del pubblico dopo aver annunciato la sua candidatura a rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 con moriròE Una canzone che alla fine non è stato in grado di eseguire al Festival di Benidorm a causa del divieto dell’uso dell’autotune.

dopo aver lanciato febbraio all’inizio dell’anno, In questa nuova canzone abbiamo potuto ascoltare Lola Índigo in un nuovo disco senza perdere la sua essenzaci regala un video in cui l’uso dell’autotune diventa più evidente, ma anche la sua dedizione alla musica con tocchi elettronici che caratterizza il lavoro di Luna Ki.

Con un messaggio in cui non hanno smesso di fare riferimenti alla cultura popolare e all’uso dei social network (Nel giro di poche ore sono già diventate battute iconiche come “Sto piangendo frizzante, sembro ZendayaIn un chiaro riferimento a trance), Luna Ki e Lola Índigo presentano una canzone in cui parlano di due persone che sembrano avere una relazione e si incontrano a una festa in cui sono avvenute molte trasgressioni.

Il videoclip, intanto, Sviluppa il campo e la bellezza futuristica a cui siamo abituati Luna Ki: Con costumi impossibili e modelli che possono fare bene al Met Gala, gli artisti mostrano le trasgressioni di cui parla la canzone per combinare perfettamente immagine e testo.

Senza dubbio, Luna Ki, che sta facendo un tour completo del CL34N TOUR 2022 attraverso varie città del territorio spagnolo, è diventata un’artista da seguire. Una cantante che si distingue per la sua immagine esotica che è in grado di offrire ai suoi fan tutto ciò che ci si aspetta da lei.