L’undicesima ora è disponibile per PS VR2

Oggi è stato lanciato DISCHRONIA: Chronos Alternate, episodio due: “L’undicesima ora”il grande Romanzo visivo interattivo Dallo studio giapponese MyDearest, per PSVR2. IL versione fisica sarà disponibile a metà aprile. Anche il gioco Disponibile per gli spettatori di Meta Quest 2.

Presenta l’episodio centrale di questa storia di fantascienza Un nodo più complesso nella trama Dal lavoro investigativo di un giovane, Hal Salil in Astrum Città Vicino. L’utopia in mare si sta incrinando e avanzando Nuovi colpi di scena.

Glitch asincrono Il secondo episodio è disponibile e il terzo episodio è in attesa

Lui Dyssync Episodio III: Chronos alternativo sarà pubblicato entro pochi mesima non ancora annunciato Né la sua data né il suo indirizzo. Spero che lo faccia anche MyDearest Versioni di rilascio per PC VR.

Anche se i piani originali dovevano essere rilasciati I primi due episodi insieme per PSVR2MyDearest ha bisogno di più È ora di lucidare Continuazione della storia che porta a ritardo nel lancio. Lui il secondo episodio Offerte Altri enigmi, risposte e incognite Dal primo episodio l’azione si fa più intensa.

Lui Dyssync Episodio II: Chronos alternativo disponibile a PS VR2 dal 17 marzo Nei determinanti della visione Meta Quest 2 da Natale passato. IL versione fisica Dal gioco per PS VR2, che include I primi due episodi e un codice per scaricare il terzo episodio Quando sarà pubblicato per tutto il 2023 sarà disponibile nei negozi 14 aprile prossimo.

decisamente, Problema: Alternativo di Chronos Lui è grande storia che unisce Mondo degli anime con indagini investigative e il manipolazione temporaneaE vale la pena goderselo. Sebbene l’attesa tra gli episodi sia stata lunga, l’episodio due mostra che ne è valsa la pena, quindi guardalo se sei interessato.